El grupo Werthein le compra TyC Sports a Clarín y busca quedarse con Tecnópolis gracias a un guiño de Karina Milei

El Grupo Werthein concretó esta semana la compra del 50% de TyC Sports que estaba en manos del Grupo Clarín por US$25 millones. Con esa operación, el holding familiar —que a través de Waiken ILW controla DirecTV Latinoamérica, Sky Brasil y Torneos y Competencias— se quedó con el 100% del canal deportivo más visto de la Argentina, días antes del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La transacción incluyó también la adquisición de Carburando, la productora de contenidos de automovilismo. Como parte del acuerdo, la señal DSports —de la familia Werthein— ingresará a la grilla de Flow, la plataforma de streaming de Clarín, y los suscriptores de Paramount+ podrán acceder al canal para ver todos los partidos del torneo.

La operación confirma la velocidad de expansión de un grupo que en los últimos meses protagonizó una escalada notable en el mapa de poder económico y mediático argentino. Los Werthein no solo consolidan su dominio en el negocio de los derechos deportivos y la televisión paga. También están en carrera para quedarse con otra joya: la concesión por 25 años del predio de Tecnópolis, los 500.000 metros cuadrados de espacio cultural y educativo en Villa Martelli que el gobierno de Javier Milei privatiza a partir de julio.

TyC Sports y el Mundial como palanca

La compra de TyC Sports tiene una lógica de mercado evidente: el Mundial llega en semanas y el canal es el principal vehículo de transmisión del fútbol en la Argentina. Pero la operación también aporta músculo político y mediático al grupo en un momento en que busca consolidar sus posiciones ante el Estado. Los Werthein suman a su control del fútbol local —vía los contratos de Torneos— el 100% de la señal de cable más masiva del deporte argentino.

La transacción fue informada este lunes a la Comisión Nacional de Valores (CNV), consignó El Cronista. Grupo Clarín detalló que Inversora de Eventos S.A. aceptó la oferta presentada por Kindra International Limited, controlante de Torneos y Competencias, para transferir sus participaciones accionarias en Tele Red Imagen S.A. y Carburando S.A.U.

En un comunicado, la empresa aseguró que la integración busca “afianzar su posicionamiento en el país y la región” y destacó que el objetivo es fortalecer su estructura de entretenimiento deportivo con “estándares de producción de vanguardia, calidad de imagen, distribución y posicionamiento”.

Ahora en busca de Tecnópolis

DirecTV —del Grupo Werthein— se presentó junto a Torneos y Competencias a la licitación de Tecnópolis convocada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). De las tres ofertas que compitieron, solo quedaron en pie dos: la del consorcio Werthein y la de Buenos Aires Arena SA, empresa vinculada al diario La Nación que ya opera el Movistar Arena. Quedó afuera la propuesta de Perfeta Producciones SA, de Marcelo Fígoli.

La concesión tiene un precio base de canon de $611 millones y el pliego estipula un alquiler de entre US$400.000 y US$600.000 mensuales —cerca de 180 millones de dólares a lo largo de 25 años—, con dos años y medio de gracia. Según fuentes de la industria, los Werthein tienen en mente desarrollar un espacio comercial de unos 30.000 metros cuadrados de locales, con rentas mensuales que podrían generar unos 9 millones de dólares al año.

DirecTV concursa asociado con Foggia Group, una empresa cuya exapoderada hasta el 1° de diciembre de 2023 fue Mara Gorini, organizadora de los Movistar Arena en los que Milei participó como orador y cantante. Gorini hoy uno de los nombres más influyentes en la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei. El titular actual de Foggia es Marcelo Carlos Dionisio, pareja de Gorini.

El vínculo entre el holding de los Werthein y Foggia no es solo formal: al menos tres empleados del Grupo Werthein pasaron a integrar el directorio de Foggia en el período previo al lanzamiento de la licitación. Y Foggia, a su vez, es una de las empresas que contrató a BE+, la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La licitación de Tecnópolis requiere, para su aprobación final, el aval de la Jefatura de Gabinete.