Un piano a US$15.000: una venta fake de equipos de sonido y grabación revela el desmantelamiento de Tecnópolis

Un piano de cola Yamaha GB1 a US$15.000. Consolas y sistemas de mezcla de Avid por US$35.000 la unidad, monitores de mastering Bowers & Wilkins de US$38.000 y micrófonos de referencia mundial como el Neumann U87, de entre US$3.000 y US$4.000. También preamplificadores, compresores y sistemas de audio inmersivo de gama alta. Tal detalle de equipos de un estudio de grabación de punta comenzó a circular en los últimos días por redes sociales como una venta particular con el dato llamativo: corresponden exactamente a la infraestructura que tenía el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (CIAM). El espacio fue desmantelado en los últimos meses por el Gobierno al ritmo de la privatización mileísta del parque cultural y educativo emblema del kirchnerismo.

Las imágenes de un supuesto Excel en el que se ofrecían al mercado de manera ilegal dichos equipos llegaron a técnicos de sonido y profesionales del ambiente musical. Una advertencia en sus redes por la ex directora del CIAM Natalia Perelman, quien fue removida en octubre de 2024 por la gestión de Javier Milei, generó un viral que llegó puertas adentro de la Secretaría de Cultura de la Nación –a cargo de Leonardo Cifelli–. En Nación no salieron a desmentir la información, hasta una consulta puntual de elDiarioAR: “Todo fue inventariado y está guardado actualmente en el Palacio Libertad”, expresó una funcionaria a este medio que rechazó de plano que los equipos estén en venta.

Este sábado a la tarde, el propio Cifelli hizo un posteo en su Instagram en el que habla de que “llega un estudio de grabación al Palacio Libertad”. No admite que se cerró el CIAM, sino que argumenta que el estudio se trata de “un recurso existente, proveniente de Tecnópolis, para integrarlo a un entorno con mayor actividad, más circulación y más oportunidades de desarrollo”. elDiarioAR intentó consultar al actual director de Tecnópolis, Mariano Cazorla, por la supuesta lista de venta de equipos, pero en su entorno explicaron que “no se mete con un fake”.

El viral reveló, sin embargo, cierta inquietud que hay detrás del cierre de Tecnópolis y el desmantelamiento del patrimonio cultural estatal allí instalado –desde el CIAM a los emblemáticos dinosaurios, o el icónico avión de Aerolíneas Argentinas–. El Gobierno tiene que dejar “pelado” antes del 30 de junio el predio de 500.000 m² y ubicado en Villa Martelli a la vera de la avenida General Paz. En julio comenzaría la privatización de una concesión por 25 años que aún está por resolverse: la licitación sigue sin definirse y hay serias sospechas sobre quién será el privado a cargo de la explotación del porque, debido a un supuesto vínculo con Karina Milei y Manuel Adorni.

¿Dónde están los equipos del CIAM?

“El CIAM fue uno de los cinco mejores cinco estudios del país y fue uno de los primeros a nivel mundial por tener un equipo de mezcla de sonido inmersiva a nivel público. Fue un espacio multidisciplinario y una institución de referencia como política pública para la música y el sonido”, destacó Perelman a este medio. El espacio tenía un estudio donde podían grabar 30 músicos en simultáneo y un estudio B donde se realizaban mezclas y másters.

Todo el equipo del CIAM terminó de ser embalado el martes de la semana pasada, según consignó el diario Página/12. La mudanza de todo el material fue hacia el Palacio Libertad, el ex CCK, en el Bajo porteño. Fuentes de Cultura aseguraron a elDiarioAR que “el estudio de grabación se inventarió para traspasarse y construirse en el Palacio”. La reconstrucción aún es un proyecto, pero sería en una de las salas libres que tiene el enorme edificio que supo ser de Correo. En particular sería en el llamado “sector industrial”, que es la parte nueva del Palacio y cuya infraestructura puede ser modificada –lo demás es patrimonio histórico–.

El futuro estudio de grabación ya tendría la misma lógica libertaria del PL: “Será para realizar grabaciones y contenidos propios, pero también para alquilar a privados”, planteó la fuente consultada.

Durante la gestión de Alberto Fernández, bajo el Ministerio de Cultura, el CIAM “se propuso democratizar el acceso al registro musical y la producción fonográfica para instituciones, ONGs, organismos del Estado y proyectos de alto valor musical que no podían acceder a otras formas de grabación por el oneroso valor de ese servicio”, detalló Perelman. Recibió a más de 1400 artistas entre 2021 y 2024, hubo clases especiales para escuelas, conservatorios y universidades, y se grabaron más de 10 orquestas infanto-juveniles. Una grabación del invierno 2021 del guitarrista Juan Falú y la cantora Nadia Szachniuk, que está en YouTube, permite observar las excelsas instalaciones que tenía el CIAM.

El patrimonio del CIAM es millonario. Según el viral de los equipos en venta, el equipamiento profesional de audio, grabación y postproducción estaba valuado en cerca de US$240.000, entre consolas de mezcla de alta gama, sistemas Dolby Atmos, micrófonos de estudio, monitores de mastering y un piano de cola Yamaha. Pero además había materiales de alta calidad en el espacio como el sistema de cableado o los vidrios y los paneles acústicos. Según insistieron en Cultura, “todo el material fue embalado, con precinto de seguridad y trasladado al Palacio”. “No existe esa falsa lista de venta”, apuntó la fuente consultada.

El futuro de Tecnópolis

Como el CIAM que fue traslado al ex CCK, otros íconos de Tecnópolis también fueron mudados. Algunos de los dinosaurios de lo que fue Tierra de Dinos están en la sede de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en Godoy Cruz 2320, Palermo.

Pero también los trabajadores que allí se desempeñaban, aunque podrían perder su puesto ya que los contratos vencen justamente el 30 de junio. En Cultura aseguraron que “en junio el director verá qué demanda de empleo hay para esas personas en otras áreas”. Hay, por ejemplo, diseñadores y fotógrafos que no saben qué trabajo tendrán dentro de un mes. A su vez, empleados de empresas proveedoras de servicios de Tecnópolis –como intendencia, limpieza o fumigación– podrían ser reincorporados con la nueva concesión. En ATE Cultura reclaman por la continuidad de 25 trabajadores, pero aseguraron a este medio que hay 200 personas con contrato hasta junio.

“El privado agarra un predio pelado”, planteó la fuente oficial. Pero quién será el privado que se haga cargo de Tecnópolis aún se desconoce. En la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) afirmaron a elDiarioAR que la concesión “todavía está en proceso administrativo”. Un vocero en el área explicó que recién se está con la primera apertura de sobres para ver capacidad, técnica, económica, garantías, etcétera. Luego habrá una segunda instancia con las propuestas concretas.

Hubo ocho proveedores participantes y de ahí tres ofertas confirmadas, pero dos quedaron en carrera: DirecTV –del Grupo Werthein– junto con Torneo y Competencias, por un lado, y Buenos Aires Arena SA, manejado detrás por el diario La Nación, que ya explota el Movistar Arena. Afuera quedó Perfeta Producciones SA, de Marcelo Fígoli, dueño de la productora Fenix, del Parque de la Costa y radios como Rivadavia y Rock&Pop.

El plazo para la presentación de ofertas para la concesión de Tecnópolis se cerró el 9 de febrero y tuvo un precio base de canon de $611.000.000,00. El pliego estipula entre US$400.000 y US$600.000 dólares mensuales por alquiler –cerca de 180 millones de dólares para 25 años–, con dos años y medio de gracia. El identificador del proceso en el sistema Comprar.gob.ar es 392-0006-CPU25.

La polémica detrás de la licitación es que DirecTV está asociada con Foggia Group, firma donde hasta el 1 de diciembre de 2023 fue apoderada Mara Gorini, mano derecha de Karina en la Secretaría General de la Presidencia, y quien organizó los Movistar Arena en los que estuvo Milei como orador y hasta cantante. El titular de la firma hoy es Marcelo Carlos Dionisio, pareja de Gorini. La licitación además tiene que ser confirmada por la Jefatura de Gabinete de Adorni.

MC