Revista Anfibia celebra un nuevo aniversario con la tercera edición de Futuro Imperfecto

Revista Anfibia volverá a celebrar un nuevo aniversario con la tercera edición de “Futuro Imperfecto”, el festival que se consolidó como uno de los principales espacios de diálogo, formación, arte, tecnología y producción de conocimiento de América Latina. El encuentro se desarrollará del 12 al 15 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá como sedes al Teatro Picadero y el Auditorio Finnegans.

Bajo el nombre “Futuro Imperfecto Vol.3”, durante cuatro días intensos, el festival ofrecerá workshops, diálogos públicos, mesas de debate, performances, podcast en vivo, networking y actividades escénicas pensadas tanto para profesionales como para el público general. Entre los temas centrales están las relaciones entre sociedad civil y medios, discursos de odio y desigualdades, libertades en riesgo y narrativas innovadoras en la era digital.

Entre los participantes ya confirmados figuran Marina Walker (Pulitzer Center, EE. UU.), Micaela Cuesta (UNSAM, Argentina), Gabriela Polit (Universidad de Texas, EE. UU.), Jorge Carrión (Universidad Pompeu Fabra, España) y Blas Briceño (CEO de Finnegans, Argentina). También estarán en diversas mesas o charlas Inés Estévez, Galia Moldavsky, Alejandro Grimson, Denia Arteaga García (Oxfam América Latina y Caribe), y Daniel Schteingart

El festival también suma a expertos como Keka Halvorsen (Netflix), Carlos Manuel Juárez (director de Elefanteblanco.mx), David García Guercetti (químico y escritor) y Ernesto Picco (Anfibia) y una función especial de Testosterona, performance de Lorena Vega y Cristian Alarcón.

Además de las mesas abiertas al público, hay talleres con acceso con invitación, encuentros virtuales y espacios de experimentación como el “Laboratorio de Periodismo Performático”. El cierre del festival incluye una conversación entre Elizabeth Duval y Danila Saiegh, sobre activismo, justicia y felicidad en tiempos inciertos

Desde la organización destacaron que el festival busca transformar en experiencias colectivas los temas que habitualmente atraviesan las notas, libros, talleres, podcasts y performances producidas por la revista. El objetivo, señalaron, es pensar alternativas frente a la incertidumbre actual y promover espacios de encuentro lejos de las pantallas.

“Para construir alternativas frente a la incertidumbre aguda. Para desconectar de las pantallas en un lugar común. Para escucharnos, encontrarnos, deslumbrarnos, bailar y hacer amigos”, señalaron desde Anfibia al presentar esta nueva edición.

Con una programación que combina pensamiento crítico, cultura, tecnología y experiencias artísticas, Futuro Imperfecto Vol.3 apuesta a consolidarse como un punto de referencia regional para debatir los desafíos contemporáneos y explorar posibles “microfuturos”.

Para ver toda la programación hacé click en el siguiente enlace: https://www.revistaanfibia.com/festival-futuro-imperfecto_3/