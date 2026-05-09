Historiar
— Podcast
Julio A. Roca
Su infancia en Tucumán, su rol en el ejército, el salto a la política, sus presidencias y la memoria en torno a su figura. Sobre estos temas Camila Perochena entrevista a Roy Hora.
Entrevistado: Roy Hora
Conducción: Camila Perochena
Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell
Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.
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