Julio A. Roca

Su infancia en Tucumán, su rol en el ejército, el salto a la política, sus presidencias y la memoria en torno a su figura. Sobre estos temas Camila Perochena entrevista a Roy Hora.

Entrevistado: Roy Hora

Conducción: Camila Perochena

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.