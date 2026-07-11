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Pensar la independencia

  • El 9 de julio se celebra en la Argentina el día de la independencia. Pero en un escenario donde la nación aún no estaba constituida ¿Quién se independizó? ¿Por qué se declaró la independencia?

  • — Episodios anteriores

Casa Histórica de la Independencia en Tucumán
Casa Histórica de la Independencia en Tucumán

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¿Cuál era el contexto del momento de la declaración? ¿Por qué ocurrió en 1816, seis años después de la revolución de 1810? ¿De qué forma la guerra incidió en la independencia? ¿Qué significaba la fórmula del acta del 9 de julio Provincias Unidas en Sudamérica? En este episodio Gabriel Di Meglio analiza el momento 1816 para pensar uno de los mitos de orígenes de la Argentina.

Entrevistado: Gabriel Di Meglio

Conducción: Gabriel Entin

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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