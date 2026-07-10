Milei viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro y sumará escalas en Ecuador, Perú y Colombia

El presidente Javier Milei confirmó que a fines de julio iniciará una gira por Brasil, Ecuador, Perú y Colombia con una agenda que combinará respaldo a dirigentes afines ideológicamente y actividades oficiales. El primer destino será Brasil, donde participará del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

“El 25 viajo a Brasil. Lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, dijo Milei en una entrevista con Radio Now.

Respaldo al bolsonarismo

La visita volverá a exhibir el alineamiento político del presidente con el bolsonarismo y se producirá en plena campaña electoral brasileña, en la que Flavio Bolsonaro buscará enfrentar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios previstos para el 4 de octubre.

Tras su paso por Brasil, Milei asistirá el 26 de julio a la inauguración de la Exposición Rural. Según explicó, solicitó al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que el acto fuera postergado un día para poder participar luego de su regreso.

La gira continuará el 28 de julio en Perú, donde el mandatario dijo que estará presente en la asunción presidencial de Keiko Fujimori. Más tarde, el 7 de agosto, viajará a Colombia para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Durante ese recorrido también tiene previsto reunirse con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien buscará avanzar en un acuerdo bilateral que, según señaló, aún permanece pendiente.

Nueva embestida contra el Congreso

En la misma entrevista, Milei volvió a cargar contra la oposición en el Congreso y la acusó de intentar “hacerle un golpe de Estado” a su Gobierno mediante la aprobación de proyectos que, según afirmó, comprometen el equilibrio fiscal.

“Me parece una irresponsabilidad que el Congreso vote gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerle un golpe de Estado, sin decir de dónde se va a financiar”, sostuvo.

El mandatario también reivindicó los resultados de su gestión económica y aseguró que fueron posibles “a pesar de la oposición destructiva, de los periodistas, de los empresarios que quisieron romper el modelo y de los economistas que llamaban al fin del mundo”. Además, destacó el desempeño electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre al afirmar que el oficialismo obtuvo el 41% de los votos y que ese resultado “en una elección nacional hubiera significado ganar en primera vuelta”.