Al menos 12 muertos en un incendio forestal en España

La cifra de víctimas mortales en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), en Andalucía, se elevó a 12 este viernes, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona donde se produjo esta tragedia que supone “el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha” en la región, como informó el 112 de Andalucía, el número de teléfono para emergencias de España.

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, calificó la situación de “tragedia sin precedentes”, lamentando que no se pudo salvar la vida de estos 12 vecinos, varios de ellos de origen británico. En total ocho personas están heridas, cuatro de ellas más graves “que tienen diferentes tipologías de quemaduras”, y han sido trasladadas al hospital Virgen de Rocío en helicóptero desde el hospital Torre Cárdenas.

Además, hay 23 personas que aún no fueron localizadas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aclaró que el número de desaparecidos no tiene que equipararse con fallecidos, pues pueden haberse refugiado en algún albergue o estar siendo atendidos en algún hospital de la zona.

De camino al lugar de los hechos, Moreno agregó que “todo parece indicar que el origen [del incendio de Los Gallardos] es la caída de un poste de un tendido eléctrico”, lo que “derivará también responsabilidades hacia el mantenimiento” de la instalación, según afirmó esta mañana en declaraciones a la Cadena SER. El fuego sigue creciendo y ya arrasó con 3.800 hectáreas, según los cálculos del sistema europeo de información de incendios forestales.

Fuente: EFFIS (Copernicus)

Una decisión “trampa”

Horas antes de que la cifra aumentara hasta los 12 fallecidos, Sanz explicó que 11 víctimas habían sido localizadas en dos escenarios distintos: cuatro personas en un coche (que al tener el volante en el lado contrario parece ser de origen británico) y siete personas de un grupo de nueve (uno español y el resto extranjeros). “Todo parece indicar que en el caso de los fallecidos estamos ante su mayoría o su totalidad extranjeros hasta que no se determine lógicamente la identificación no se puede no se puede confirmar”, dijo el consejero.

Y se lamentó porque las víctimas optaran por un camino alternativo “al de evacuación” y buscaran una “salida propia” a través de una rambla, lo que terminó convirtiéndose en “una trampa”. Asimismo, se evacuaron más de 600 personas, de las cuales 193 están en albergues.

El incendio continúa avanzando por dos flancos: el derecho, donde se pudo usar maquinaria, y el izquierdo, donde solo actúan medios aéreos y la Unidad Militar de Emergencias (UME). “La mayor amenaza es un posible cambio de viento que podría revertir la situación”, ha advertido Sanz. Hay 464 efectivos, 124 vehículos y casi veinte medios aéreos, además de 21 retenes y 9 camiones del INFONAV trabajando en la zona.

Se trata de una zona montañosa, cortada por barrancos y punteada por cortijos que hoy ocupan mayoritariamente residentes británicos, según explica Segundo Ramírez, exalcalde de Los Gallardos, que conoce bien el lugar. La complicada orografía y el viento que sopló con fuerza desde última hora de la tarde complicaron el incendio, que se extendió con rapidez. Al menos seis de los fallecidos localizados anoche estaban en el municipio vecino de Bédar.

Sanz instó a la población a seguir “estrictamente las instrucciones de evacuación y a no tomar decisiones propias, pues esas decisiones pueden conducir a tragedias como las ya ocurridas”. El consejero insistió a evitar las zonas afectadas y no tomar “caminos que no están coordinados” sin el guiado explícito de las autoridades, recordando que la prioridad absoluta es salvar vidas.

Personas realojadas

Fueron evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar, donde una mujer resultó herida con quemaduras y tuvo que ser evacuada al hospital de Torrecárdenas. Además, otra persona más resultó por intoxicación de humo y ha sido trasladada, también, al mismo centro hospitalario. Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

En el Centro de Artes Escénicas un total de 54 personas que están siendo atendidas en sus necesidades por los efectivos de emergencia desplegados en el terreno.

Pedro Sánchez: “Enorme tristeza”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó en la madrugada de este viernes su “enorme tristeza y desolación” por las consecuencias del incendio forestal declarado en Los Gallardos y trasladó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas.

“Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos”, escribió Sánchez en la red social X.

El presidente del Gobierno deseó también una “pronta recuperación a los heridos” y expresó su “solidaridad con todos los vecinos afectados”.

El jefe del Ejecutivo señaló asimismo que efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para combatir las llamas.

Además, indicó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya fue movilizada y lanzó un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución.

Moreno Bonilla, “consternado”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, expresó su consternación ante la “tragedia” en el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), en el que han muerto seis personas en una pedanía del municipio vecino de Bédar.

Moreno dijo en un comentario en la red social X que tienen “el alma encogida” y están “rotos de dolor” y “consternados” por la “terrible noticia” en este incendio.

El dirigente andaluz envió el “profundo pesar” de su gobierno a las familias de los seis fallecidos y el cariño “de todos” a los municipios afectados por el incendio. El acto de toma de posesión de los consejeros, que estaba previsto para hoy, ha aplazado hasta nueva fecha.