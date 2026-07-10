España venció a Bélgica sobre el final y jugará las semifinales ante Francia

España sufrió más de lo esperado, pero encontró el premio en el cierre del partido. Con un gol de Mikel Merino a los 43 minutos del segundo tiempo, derrotó este viernes 2-1 a Bélgica en Los Ángeles y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará con Francia.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a resolver un partido en los instantes decisivos, como ya le había ocurrido en los octavos de final, y otra vez tuvo a Merino como el futbolista encargado de definir la clasificación.

Un partido parejo

España abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo por intermedio de Fabián Ruiz, que culminó una jugada colectiva en un momento en el que el equipo controlaba la posesión y generaba las situaciones más claras.

Sin embargo, la ventaja duró poco. A los 41 minutos, Charles De Ketelaere empató de cabeza para Bélgica y dejó el encuentro igualado antes del descanso.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. España asumió la iniciativa, aunque sin lograr imponer una superioridad clara, mientras Bélgica respondió con transiciones rápidas y sostuvo el empate hasta el tramo final.

El gol de la clasificación

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, un error del arquero belga Senne Lammens terminó por inclinar la balanza. A los 43 minutos del complemento, el ingresado guardameta dio un rebote corto tras un remate español y Mikel Merino apareció en el área para convertir el 2-1 definitivo.

El gol selló la clasificación de España a una semifinal mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010, torneo en el que luego obtuvo su único título del mundo.

Ahora, el seleccionado español buscará un lugar en la final frente a Francia, en uno de los cruces más atractivos de la definición del Mundial.