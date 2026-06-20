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Historiar
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Martín Miguel de Guemes: biografía, redes y mito

  • En este episodio recorremos la trayectoria del militar y político salteño: su familia, su entrenamiento militar, su viaje a Buenos Aires, sus relaciones con otros jefes políticos y militares de su tiempo (Belgrano, Rondeau, San Martín, Pueyrredón) y su participación clave en las guerras de independencia.

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General Martín Miguel de Güemes
General Martín Miguel de Güemes

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La historiadora Sara Mata explica las redes y alianzas que construyó con grandes generales, con jefes intermedios y con amplios sectores populares. Reconstruye la politización y militarización plebeya, el origen de sus gauchos y del cuerpo de infernales. Un episodio imprescindible para comprender, más allá del mito, la historia de una figura crucial de la independencia argentina.

Entrevistada: Sara Mata

Conducción: Magdalena Candioti

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial. 

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