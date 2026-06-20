Martín Miguel de Guemes: biografía, redes y mito

La historiadora Sara Mata explica las redes y alianzas que construyó con grandes generales, con jefes intermedios y con amplios sectores populares. Reconstruye la politización y militarización plebeya, el origen de sus gauchos y del cuerpo de infernales. Un episodio imprescindible para comprender, más allá del mito, la historia de una figura crucial de la independencia argentina.

Entrevistada: Sara Mata

Conducción: Magdalena Candioti

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.