Día del Meteorólogo: ¿por qué se celebra el 11 de julio en Argentina?

Cada 11 de julio se celebra en la Argentina el Día del Meteorólogo, una efeméride que reconoce el trabajo de los profesionales dedicados al estudio de la atmósfera y a la elaboración de pronósticos que impactan en actividades cotidianas y estratégicas para el país.

La fecha conmemora la creación, el 11 de julio de 1872, de la Oficina Meteorológica Argentina, el organismo impulsado durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y dirigido por el astrónomo estadounidense Benjamin Apthorp Gould. Con el tiempo, esa institución se transformó en el actual Servicio Meteorológico Nacional (SMN), uno de los organismos científicos más antiguos de América.

Mucho más que pronosticar lluvias

Aunque su tarea suele asociarse con el pronóstico del tiempo que aparece en los medios o en las aplicaciones móviles, el trabajo de los meteorólogos va mucho más allá. Sus análisis permiten emitir alertas tempranas por tormentas severas, olas de calor, vientos intensos, nevadas o bajas temperaturas, información clave para reducir riesgos sobre la población y la infraestructura.

Los datos que producen también resultan indispensables para la aviación, la navegación marítima y fluvial, la planificación de campañas agrícolas, la gestión de recursos hídricos, la generación de energía y la prevención de incendios forestales, entre otras actividades.

El desafío de los eventos extremos

En los últimos años, la creciente frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos volvió más relevante el trabajo de los organismos especializados. Sequías prolongadas, lluvias intensas y olas de calor obligan a mejorar los sistemas de monitoreo y alerta para anticipar fenómenos que pueden tener consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.

En ese contexto, la meteorología también se consolidó como una herramienta para la adaptación al cambio climático, al aportar información científica para la toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado.

Una ciencia con impacto cotidiano

El desarrollo de satélites, radares meteorológicos, estaciones automáticas y modelos numéricos permitió mejorar la precisión de los pronósticos durante las últimas décadas. Sin embargo, los especialistas advierten que la atmósfera es un sistema complejo y dinámico, por lo que los pronósticos siempre se expresan en términos probabilísticos.

Cada día, detrás de los informes que consultan millones de personas antes de salir de sus casas, existe el trabajo de equipos interdisciplinarios que procesan información proveniente de miles de observaciones distribuidas en todo el mundo. El Día del Meteorólogo busca reconocer esa tarea silenciosa, cuya importancia trasciende el estado del tiempo y se vincula cada vez más con la seguridad, la producción y la planificación de la vida cotidiana.