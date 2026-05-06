Milei desmintió cambios en la Jefatura de Gabinete y respaldó a Adorni

El presidente Javier Milei salió a desmentir versiones sobre una eventual salida de Manuel Adorni y ratificó su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete, en un contexto atravesado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario rechazó informaciones que señalaban que el ministro de Economía, Luis Caputo, habría impulsado la llegada del canciller Pablo Quirno como reemplazo de Adorni.

“Otra pelotudez atómica de las basuras inmunes (95) que se llaman periodistas”, escribió Milei, quien además aseguró que compartió varias horas con ambos funcionarios durante un vuelo y que en ningún momento se planteó un cambio en la conducción del área. “Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así”, agregó desde Los Ángeles, Estados Unidos.

El Presidente también apuntó contra el origen de la versión al sostener que “imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil”, en línea con sus reiteradas críticas a la prensa.

En paralelo, Milei replicó publicaciones de la diputada Lilia Lemoine, quien defendió a Adorni frente a las derivaciones de la causa judicial y cuestionó el tratamiento mediático del caso. La legisladora sostuvo que existe una intención de forzar la renuncia del jefe de Gabinete y apuntó contra periodistas por la difusión de la información.

Martín Menem también defendió la continuidad de Adorni

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también defendió enfáticamente la continuidad en el cargo de Adorni, de quien semana tras semana se van conociendo más elementos de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

“Los diputados de La Libertad Avanza estamos convencidos. Creo que todos pensamos que el tema de la condena mediática no es un término nuestro. Para la justicia está la Justicia: nosotros creemos en Manuel Adorni, por eso seguimos trabajando con él”, aseguró.

Y sostuvo que “a medida que pase el tiempo, se va a aclarar todo como corresponde” en la Justicia y “no va a haber ningún inconveniente”.

En declaraciones con El Cronista Stream, Menem deslizó que el escándalo sobre el crecimiento exponencial del patrimonio del jefe de Gabinete está sobredimensionado mediáticamente. “Los medios están exacerbando hace dos meses el tema Adorni. En mi casa, en cualquier lado, me preguntan hasta cuándo van a estar los medios con este tema”, lamentó.

“Están pasando un montón de cosas buenas en la Argentina y no hablan de otro tema; parece que tienen un tema personal con Manuel que, a medida que pase el tiempo, se va a aclarar todo y no va a haber ningún inconveniente”, agregó. Para el riojano, las acusaciones contra Adorni se enmarcan en “una campaña para lastimar al Gobierno”.

“No creemos en las condenas mediáticas. Lo de Manuel se va a aclarar judicialmente como corresponde. Esperemos que hable la Justicia y que los medios no condenen en la previa porque no tienen elementos para hacerlo”, concluyó.

Esta defensa de Menem a Adorni sucede luego de que el contratista Matías Tabar revelara que realizó trabajos en la refacción de la casa del country de Indio Cuá revelara que recibió de parte del ex vocero la suma de 245 mil dólares en efectivo y sin factura.

También reveló haber recibido unos 14 millones de pesos para reamueblar el departamento que tiene el jefe de Gabinete en el barrio de Caballito.

Con información de la agencia NA