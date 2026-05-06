España repatriará desde Canarias a los tripulantes del barco del hantavirus

El Gobierno español garantizó este miércoles que España tiene “todas las capacidades para mantener la protección de la salud pública”. “No va a suponer ningún riesgo para la población canaria”, defendió la ministra de Sanidad, Mónica García, tras una reunión mantenida con el presidente Pedro Sánchez y los ministros de Exteriores e Interior, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska.

García afirmó que el Gobierno central estuvo en contacto con el presidente canario, la consejera en funciones y que hubo contactos con los equipos técnicos, así como desde Sanidad Exterior, “como no puede ser de otra manera”.

El presidente canario, Fernando Clavijo, que reclamó una reunión urgente con Pedro Sánchez y señaló que el acuerdo entre Sanidad y los organismos internacionales “no obedece a ninguna decisión técnica”.

El ministro de Interior dijo este miércoles que la medida se toma, en primer lugar, “por humanidad, por razones éticas y morales”. Y después, indicó, por cuestiones “legales y jurídicas”. España aceptó el martes que el crucero desembarque en Canarias, tras una solicitud formal de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea después de una jornada de intensas reuniones, en las que se abordó cuál era la mejor opción para el buque y sus pasajeros. La OMS alegó entonces el “cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario”.

Los ministros han explicado que es la OMS la que determina cuál es el mejor puerto para atracar el crucero. En este sentido, España no solo es el país con el puerto más cercano para anteder esta situación, a juicio de esta organización, sino que también es el que “reúne las condiciones de desembarco en condiciones de seguridad y también de protección de la salud, no solo de menor riesgo de los tripulantes, sino para proteger la salud pública frente a esta infección”, ha señalado García.

Marlaska indicó también que el país cuenta con el paraguas de la Unión Europea para “garantizar una repatriación de todos los pasajeros y tripulantes en una situación de mayor seguridad”.

El barco MV Hondius llegará al puerto secundario de Granadilla de Abona, en Canarias —y a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife—, en los próximos tres o cuatro días. La ministra de Sanidad ha indicado que, en este momento, no se encuentra dentro del crucero de ningun caso sintomático. De seguir así, “salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil” a sus países de origen.

Según el plan previsto por el Gobierno, los 14 ciudadanos españoles a bordo serán “evaluados y examinados cuando lleguen a Canarias y trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y, de ahí, al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán en cuarentena el tiempo necesario que establezcan los protocolos”.

Este centro cuenta con ocho unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN), de las que hay otras 16 camas disponibles si fuera necesario. Una de ellas se encuentra en el Hospital Universitrio Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, que estará disponible en un plazo de 48 horas, antes de que llegue el barco.

Todos los traslados se realizarán, ha insistido la ministra, “en espacios y transportes habilitados ad hoc para esta situación, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario”. Además, el proceso completo contará con el apoyo de la OMS, la Comisión Europea y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).