Un libro sobre Abuelas de Plaza de Mayo, finalista del Pulitzer 2026

El libro A Flower Traveled in My Blood (Una flor viajó a través de mi sangre), de la periodista estadounidense Haley Cohen Gilliland, fue seleccionado como finalista del Premio Pulitzer 2026 en la categoría de No Ficción. El reconocimiento destaca una obra que reconstruye la historia y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, una de las organizaciones de derechos humanos más emblemáticas de la Argentina.

El jurado del Pulitzer subrayó que se trata de un libro “bellamente escrito y bien reportado”, que logra narrar con precisión periodística y sensibilidad una de las búsquedas más persistentes de la historia reciente: la de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

La investigación de Cohen Gilliland recorre la transformación de las Abuelas desde sus primeros años, cuando eran madres y abuelas en busca de sus familiares desaparecidos, hasta convertirse en referentes internacionales en derechos humanos, con un rol clave en el desarrollo de herramientas científicas para la identificación de personas. En ese camino, el libro también reconstruye cómo la organización impulsó avances pioneros en el uso de pruebas genéticas para restituir identidades.

La autora definió la nominación como “el honor de mi vida”, en un contexto en el que la historia que aborda sigue teniendo plena vigencia. Hasta mediados de 2026, las Abuelas lograron restituir la identidad de 140 nietos y nietas, mientras se estima que aún quedan cerca de 300 personas por encontrar.

Más allá del reconocimiento internacional, el libro propone una mirada que conecta pasado y presente. A través de testimonios, reconstrucciones históricas y trabajo de archivo, la autora expone el impacto persistente del terrorismo de Estado en la sociedad argentina, así como la dimensión colectiva de una búsqueda que lleva décadas.

En ese sentido, A Flower Traveled in My Blood no solo reconstruye una historia de lucha, sino que también pone en primer plano el modo en que las Abuelas lograron transformar el dolor en acción política y en un proceso sostenido de memoria, verdad y justicia que continúa hasta hoy.