Ordenan levantar el secreto fiscal de Adorni y su esposa ante ARBA y avanzan sobre su entorno

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación que intenta esclarecer el origen de los fondos utilizados para distintos gastos personales.

La medida, que según fuentes judiciales había sido dispuesta en marzo, apunta a profundizar la pesquisa sobre los viajes al exterior que el funcionario realizó junto a su familia, así como a determinar si existieron irregularidades en su financiamiento.

En ese sentido, los investigadores buscan establecer si los gastos y deudas que registra Adorni guardan relación con los ingresos declarados durante su paso por el Gobierno, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa -incluyendo facturas y tickets-, parte de esos desembolsos corresponde a viajes internacionales y a la compra de dos propiedades: una en el barrio porteño de Caballito y otra en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Ambos movimientos habrían sido realizados desde el inicio de su gestión en el ámbito nacional.

En paralelo, Lijo dispuso avanzar sobre las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, cercano a Adorni, quien lo acompañó durante el último feriado de Carnaval en un vuelo privado con destino a Punta del Este.

La investigación también pone el foco en los vínculos comerciales de Grandio. A través de su productora, ImHouse, habría cerrado contratos con la Televisión Pública, que depende de la Secretaría de Comunicación bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Las medidas judiciales incluyen el análisis del teléfono celular y otras comunicaciones del productor, tanto en sus intercambios con Adorni como con Horacio Silva, quien figura como titular de la productora involucrada.

Con información de la agencia NA