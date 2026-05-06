Ted Turner, fundador de la CNN y pionero de los canales de noticias, falleció a los 87 años

Ted Turner, fundador de la CNN y pionero de los canales de noticias, murió este miércoles a los 87 años rodeado de su familia, según un comunicado de prensa de Turner Enterpreises. Creó la CNN, un canal pionero que emitía las 24 horas del día y que revolucionó el mundo de los informativos televisivos.

El empresario de Atlanta, nacido en Ohio, construyó un imperio mediático que abarcaba el primer gran canal por cable de EE.UU. y populares canales de películas y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Atlanta Braves de béisbol.

Turner defendió la Copa América de vela en 1977 y donó la suma de 1.000 millones de dólares a organizaciones benéficas de las Naciones Unidas. Se casó con tres mujeres -la más conocida, la actriz Jane Fonda- y se ganó los apodos: Capitán Escandaloso y La Boca del Sur.

En una ocasión se jactó: “Si tan solo tuviera un poco de humildad, sería perfecto”.

“Fundó la CNN, la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo, ya que los nuevos propietarios se hicieron con la CNN, su 'criatura', y la destruyeron”, reaccionó el presidente de EE.UU, Donald Trump, en Truth Social: “Se volvió woke, todo lo contrario de lo que él representaba. Quizá los nuevos compradores [Paramount, de su amigo David Ellison], gente maravillosa, sean capaces de devolverle su antigua credibilidad y gloria. Sea como fuere, fue uno de los grandes de la historia de la televisión y un amigo mío. Siempre que lo necesitaba, él estaba ahí, ¡siempre dispuesto a luchar por una buena causa!”

En sus últimos años, la demencia con cuerpos de Lewy (DCL) le hizo perder vitalidad. Hace tiempo que se había retirado del negocio de la televisión, y se concentró en sus negocios y en sus más de dos millones de acres de propiedades, que incluían la manada de bisontes más grande del país.

Su personalidad a veces eclipsaba una visión empresarial ambiciosa y arriesgada, relata AP. Para cuando vendió su Turner Broadcasting System a Time Warner Inc. en una megatransacción mediática en 1996, Turner había convertido la empresa de vallas publicitarias de su difunto padre en un conglomerado global que incluía siete grandes canales de cable, tres equipos deportivos profesionales y un par de estudios cinematográficos de éxito.

El logro más emblemático de Turner fue la creación de la CNN, el primer canal de televisión dedicado íntegramente a las noticias las 24 horas del día, en 1980. En una época en la que las noticias están al alcance de cualquiera al instante, cuesta recordar que la idea de dejar que los consumidores decidieran cuándo informarse de lo que ocurre en el mundo fuera en su día fuera revolucionaria.

En parte, la propia frustración de Turner con los informativos televisivos fue el detonante. Muchas veces trabajaba hasta pasadas las 20, cuando los noticiarios nocturnos de ABC, CBS y NBC ya habían terminado, y se acostaba antes de que sus emisoras locales emitieran sus propios noticiarios a las 23.

Se arriesgó al poner en marcha el canal, a veces ridiculizado como la “cadena de sopa de pollo” en los primeros días de la televisión por cable, viviendo en un apartamento encima de su oficina de Atlanta, informa AP.

“Iba a tener que golpear fuerte y moverme increíblemente rápido, y eso es lo que hicimos: movernos tan rápido que las cadenas (de televisión) no tuvieran tiempo de responder, porque deberían haberlo hecho ellas, no yo”, recordaba Turner en una entrevista de 2016 con la Academy of Achievement: “Pero no tenían la imaginación necesaria”.

El momento decisivo de la CNN llegó durante la Guerra del Golfo con Irak en 1991. La mayoría de los periodistas de televisión habían huido de Bagdad, advertidos de un inminente ataque estadounidense. La CNN se quedó, captando imágenes impactantes del estallido de la guerra, con trazas antiaéreas surcando el cielo y corresponsales encogiéndose ante la onda expansiva de las bombas.

A Turner le prometieron seguir desempeñando un papel en la CNN tras la venta de su empresa a Time Warner por 7.300 millones de dólares en acciones, pero fue apartado gradualmente, para su gran pesar.

“Cometí un error”, dijo más tarde: “El error que cometí fue perder el control de la empresa”.

Ese mismo año -1996, gracias a la ley de Bill Clinton que permitió las grandes concentraciones mediáticas- vio el nacimiento de Fox News Channel y la llegada de un nuevo magnate dominante en las noticias por cable, Rupert Murdoch. La opinión política se convirtió en el pan de cada día de cadenas como Fox News y MSNBC.