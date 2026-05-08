En el Gobierno ya presionan al Congreso por el “súper-RIGI” y no descartan que sirva para el desembarco de Palantir

Un silencio sugestivo quedó anoche en el aire del streaming Carajo cuando el Daniel Parisini -el Gordo Dan- le preguntó a Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro Luis Caputo, si puntualmente el “Súper-RIGI” que anunció Javier Milei servirá para atraer a la empresa de cruce de datos, tecnología militar y videovigilancia Palantir, del magnate Peter Thiel. “Sí, por supuesto”, se lo escuchó al funcionario entre dientes cuando fue rescatado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sentado a su lado: “Es una pregunta muy micro”.

La escena que ocurrió en el programa Tres Anclas, al que suele ir el ministro, reveló uno de las aristas más polémicas que ya despierta el proyecto de ley anunciado este jueves por el Presidente, pero del cual se desconoce la letra. elDiarioAR anticipó ayer que la iniciativa parece estar pensada para permitir el desembarco de la compañía del tecnofascista Thiel, así como de otras empresas tecnomilitares de Estados Unidos.

Hay señales de que firmas como Anduril Industries, Northrop Grumman, Shield AI y Boeing podrían ser tentadas por el Gobierno. El Gordo Dan mencionó anoche a Anthropic, la dueña de la Claude AI y Núñez avaló esa posibilidad.

“La IA si puede venir a la Patagonia”, expresó el asesor de Economía, que evitó dar detalles de la consulta de Dan y se fue por la tangente: “Autos eléctricos va de cajon, también barcos o aviones. Y habrá un montón de sectores que no sabemos”.

Sin conocerse el proyecto formal, Núñez confirmó que fue pensado por “Toto” Caputo y ya presionó a los alidos en el Congreso para que avance la ley. “Le digo a los legisladores y gobernadores que se pongan al frente”, apuró, pese a que el oficialismo tiene actualmente otros proyectos parlamentarios totalmente parados por la desconfianza que tienen los dialoguistas con el Gobierno a partir del escándalo que envuelve a Manuel Adorni. Iniciativas como los pliegos judiciales, la reforma electoral para eliminar las PASO o la ley de Hojarasca están en un limbo parlamentario sin fecha de concreción.

Núñez dijo que el “súper-RIGI ”va a constar de una serie de beneficios que serán mejores que el RIGI original para sectores que no están en Argentina“ y planteó que ”no va a haber distorsión en la recaudacion ni competencia desleal porque son industrias que no compiten con nadie“.

El RIGI actual es para inversiones de más de 200 millones de dólares en la industria forestal, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas y siderúrgica a cambio de beneficios fiscales e impositivos por 30 años.

Una pista sobre la posibilidad de que firmas como Palantir, Anduril Industries, Northrop Grumman, Shield AI y Boeing sean atraídas por el “súper-RIGI” en desembarcar la dio el libertario Nicolás Promanzio, quien tiene un programa sobre defensa y seguridad también en el streaming libertario Carajo, donde además de Dan está vinculado el asesor Santiago Caputo.

Las empresas tecnomilitares

Palantir, la empresa fundada por Thiel, se especializa en integrar gigantescas bases de datos para tareas de inteligencia, seguridad y defensa. Sus plataformas son utilizadas por agencias militares y de inteligencia estadounidenses, fuerzas policiales y gobiernos occidentales. En los últimos años también se expandió hacia aplicaciones comerciales y de inteligencia artificial generativa. En concreto, operadores de Palantir llegaron a manejar drones suicidas o con misiles en operativos militares en Medio Oriente.

Anduril Industries es una de las startups de defensa más cotizadas de Estados Unidos. Fundada por Palmer Luckey —creador de Oculus VR—, desarrolla drones autónomos, sistemas de vigilancia fronteriza y plataformas militares basadas en inteligencia artificial.

Shield AI trabaja en pilotos autónomos para aeronaves militares y drones de combate. Northrop Grumman es uno de los gigantes históricos del complejo militar-industrial norteamericano y fabricante, entre otros sistemas, justamente del B-2 Spirit mencionado por Milei. Boeing, además de su negocio aeronáutico comercial, es uno de los mayores contratistas de defensa del Pentágono.

“Yo creo que falta confianza en la política”, dijo Núñez sobre la viraje que está adoptando el Gobierno hacia sectores industriales poco convencionales, como la IA. Prometió que la iniciativa atraería “la inversion de nuevas industrias y que haya más trabajo” y resaltó que el el libertario busca “un modelo economico centrado en la inversión y en la exportación, que de a poco va a ir llegando a toda la economía”.

MC