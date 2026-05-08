“Fuentes Preferidas”, lo nuevo de Google: cómo hacer para que elDiarioAR aparezca primero en tus noticias

Google comenzó a implementar “Fuentes Preferidas”, una nueva función dentro de su buscador que permite a los usuarios seleccionar qué medios de comunicación quieren priorizar cuando buscan noticias o temas de actualidad. Con esta actualización, cada persona puede decidir qué portales tendrán más presencia en la sección de “Noticias Destacadas”.

La herramienta ya se encuentra disponible a nivel global y representa uno de los cambios más importantes en la distribución de noticias dentro del ecosistema de Google. Hasta ahora, el algoritmo definía automáticamente qué medios aparecían con mayor frecuencia en los resultados. Desde este cambio, el usuario puede intervenir directamente sobre el contenido periodístico que consume.

En ese contexto, los lectores también pueden configurar a elDiarioAR como una de sus fuentes preferidas para recibir primero las coberturas y actualizaciones publicadas por la agencia en Google Search.

Cómo hacer para que elDiarioAR aparezca primero en Google

La activación para colocar a elDiarioAR es sencilla y no requiere descargar aplicaciones adicionales. El proceso puede hacerse desde cualquier navegador y en pocos pasos.

Primero, el usuario debe ingresar a Google y realizar una búsqueda relacionada con una noticia, un tema de actualidad o cualquier evento relevante. Una vez que aparezcan los resultados, hay que dirigirse al módulo de “Noticias Destacadas”.

Dentro de ese panel aparecerá un ícono con forma de estrella. Al hacer click, Google desplegará un menú para configurar preferencias de medios y sitios periodísticos.

Allí, el usuario deberá ingresar la dirección del medio que quiere priorizar, en este caso elDiarioAR. Después de confirmar la selección, Google comenzará a mostrar con mayor frecuencia las publicaciones del diario dentro de las búsquedas y noticias destacadas.

Qué cambia con “Fuentes Preferidas”

Con esta actualización, Google empieza a darle mayor peso a la decisión del usuario dentro del consumo informativo digital. La compañía apunta a que cada persona pueda construir una experiencia más personalizada y basada en la confianza.

La herramienta impacta principalmente en:

Noticias destacadas de Google

Resultados personalizados

Recomendaciones informativas

Cobertura de temas de interés

Actualidad local, nacional e internacional

Según datos difundidos por la propia compañía, quienes eligen un sitio como fuente preferida tienen el doble de probabilidades de volver a ingresar posteriormente a ese medio. Además, desde el lanzamiento de la función ya se marcaron más de 200.000 sitios únicos como favoritos en todo el mundo.

El objetivo de Google con esta nueva función

Desde Google explicaron que el objetivo de “Fuentes Preferidas” es ofrecerle más control a los usuarios sobre cómo descubren y consumen información periodística.

John Wiley, vicepresidente de audiencias de Google, sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la relación entre los lectores y los medios que consideran confiables.

La empresa interpreta este comportamiento como parte de una tendencia cada vez más fuerte: los usuarios quieren personalizar su experiencia informativa y seguir de manera más directa a los medios que consultan habitualmente.

En un escenario marcado por la sobreinformación y la circulación de noticias falsas, la nueva herramienta también aparece como una forma de reforzar el vínculo entre los medios periodísticos y sus audiencias.

NB