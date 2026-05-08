El FMI toma nota de la nueva IA de Anthropic y alerta de que se disparan los riesgos de inestabilidad financiera

Los modelos de Inteligencia Artificial (IA) más sofisticados, como el caso de Claude Mythos desarrollado por Anthropic, disparan los riesgos de inestabilidad financiera, ya que estas herramientas son cada vez más veloces y capaces de explotar las vulnerabilidades informáticas, por lo que abren la puerta a ciberataques serios que podrían bloquear sectores completos a escala internacional.

Así lo cree el Fondo Monetario Internacional (FMI), que publicó este jueves una entrada en su blog en la que advierte que las capacidades ofensivas de los ciberdelincuentes se sitúan en extremos nunca vistos, que podrían provocar pérdidas extremas, dificultar el flujo de la financiación, disparar las inquietudes en torno a la solvencia y, en general, generar disrupciones en el mercado.

“El sistema financiero se basa en una infraestructura digital compartida altamente interconectada, incluyendo software, servicios en la nube y redes de pagos y otros datos. Los modelos avanzados de IA pueden reducir drásticamente el tiempo y el costo necesarios para identificar y explotar vulnerabilidades, aumentando la probabilidad de descubrir y enfocarse en las debilidades de sistemas ampliamente utilizados”, destacan los técnicos de la institución.

Un peligro a escala global y un reto para supervisarlo

El FMI pone como ejemplo claro el lanzamiento controlado de Claude Mythos, el nuevo modelo de Anthropic, capaz de encontrar y explotar las vulnerabilidades de cualquier sistema operativo o navegador web, incluso en manos del público en general. Y, destaca el organismo, dan una ventaja a los atacantes, ya que es más fácil descubrir vulnerabilidades que 'parchear' el sistema para protegerse.

“Esto presagia cómo los riesgos cibernéticos impulsados por la IA, que evolucionan rápidamente, podrían desestabilizar el sistema financiero si no se gestionan con cuidado”, advierte el Fondo, que reclaman a las autoridades que se centren en fortalecer la supervisión y la coordinación “en lugar de tratar estos desarrollos como meros problemas técnicos u operativos”.

Los riesgos ya no son solo sistémicos para el sector financiero, dice el FMI, sino que afecta también a otras ramas que comparten parte de esta infraestructura crítica (energía, telecos o la administración pública) y pueden “concentrar” el peligro, ya que cada vez más servicios dependen de una única solución en la nube o una plataforma de software.

“Las defensas inevitablemente serán vulneradas, por lo que la resiliencia también debe ser una prioridad, específicamente para limitar la propagación de los incidentes y garantizar una recuperación rápida”, recomienda el FMI.

El caso de Mythos, además, muestra a las claras que los ciberataques no respetan fronteras, por lo que es un reto para la gobernanza y la supervisión de la IA. “Mientras las capacidades en IA se extienden en todos los países, una supervisión inconsistente podría debilitar un sistema interconectado globalmente”, destaca.