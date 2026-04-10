Una nueva IA de Anthropic hace saltar las alarmas en EE.UU. por su capacidad para explotar brechas de seguridad

Anthropic, la startup que compite con OpenAI por el liderazgo de la inteligencia artificial, afirma que desarrolló un modelo demasiado peligroso para ser liberado al público. La compañía anunció esta semana que su nueva tecnología, denominada Claude Mythos, posee una capacidad sin precedentes para identificar y explotar vulnerabilidades de ciberseguridad. Según sus datos internos, el sistema localizó miles de errores en los principales programas, incluyendo todos los grandes sistemas operativos y navegadores web.

La startup expresó en un comunicado que teme que si libera el modelo al público este pueda ser utilizado por grupos de ciberdelincuentes para aprovecharse de agujeros en el código que hasta ahora habían pasado inadvertidos. Claude Mythos es un modelo general que también puede generar texto como los chatbots más conocidos, pero fuer su capacidad de analizar software lo que desató las alarmas.

“Los modelos de IA alcanzaron un nivel de capacidad de codificación que les permite superar a todos, salvo a los humanos más habilidosos, a la hora de encontrar y explotar vulnerabilidades de software”, asegura Anthropic en el comunicado de lanzamiento.

Los modelos de IA alcanzaron un nivel que les permite superar a todos, salvo a los humanos más habilidosos, a la hora de encontrar y explotar vulnerabilidades de software Anthropic

Entre los hitos del modelo, presume Anthropic, está el descubrimiento de una vulnerabilidad de 27 años de antigüedad en OpenBSD, un sistema operativo diseñado específicamente para ser difícil de hackear. Logan Graham, responsable del equipo de pruebas de la empresa, calificó el avance como “un punto de inflexión” para la industria tecnológica.

Ante el temor de que la herramienta sea utilizada por los ciberdelincuentes, Anthropic optó por un despliegue restringido a través de una iniciativa llamada Project Glasswing. Se trata de una coalición de 40 organizaciones, entre las que se encuentran gigantes como Apple, Amazon, Microsoft, Google y la Linux Foundation, a los que dio acceso al modelo para que parcheen las posibles brechas que Claude Mythos pueda detectar en sus sistemas.

A pesar del revuelo generado en torno a las capacidades de esta nueva IA en las últimas horas, por el momento ninguna de estas compañías desmintió las capacidades de las que presume Anthropic. Amazon, Google y Microsoft son inversores oficiales de la startup, mientras que Apple y la Linux Foundation colaboran estrechamente con la empresa.

El secretario del Tesoro reúne a los bancos

El debate en torno a Claude Mythos escaló fuera de las fronteras de la industria tecnológica este viernes. Varios diarios económicos, entre ellos el Financial Times, informaron que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, convocó esta semana a los máximos responsables de algunos de los mayores bancos del país para abordar los riesgos asociados a esta IA.

Según el citado medio, que cita fuentes conocedoras del encuentro, a este asistieron directivos de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo. También participó el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell. El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon también había sido invitado, aunque finalmente no pudo asistir.

Había sido precisamente Dimon el que, en su carta anual publicada esta semana, había escrito que los ciberataques “siguen siendo uno de nuestros mayores riesgos”, que “la IA casi con seguridad lo agravará” y que será necesaria una inversión significativa en defensa.

Según informó Anthropic, ya antes de esta reunión con los principales bancos, sus responsables habían iniciado conversaciones con el gobierno estadounidense para hablar de los riesgos de Claude Mythos para la seguridad nacional. La salida a la luz del modelo agarra a la startup en medio de una guerra abierta con la Casa Blanca: Donald Trump ordenó calificar a la empresa como un “riesgo para la cadena de suministro” después de que esta se negara a levantar algunas salvaguardas de seguridad en el uso de su IA en la guerra de Irán.

La sombra de una estrategia comercial

Sin embargo, no todos los expertos comparten el clima de pánico. El analista Gary Marcus, uno de los mayores críticos con el “autobombo” que rodea a la industria de la IA, señaló que el anuncio de Anthropic podría estar “inflado” y responder más a una maniobra de marketing que a una amenaza inmediata.

Marcus advierte que, en las pruebas de explotación del navegador Firefox presentadas por la empresa, se desactivó el “sandboxing” (un mecanismo de aislamiento de seguridad), lo que facilitó enormemente la tarea del modelo y lo convirtió más en una “prueba de concepto” que en un peligro real.

Además, Marcus subraya que modelos de código abierto mucho más pequeños y económicos ya demostraron ser capaces de realizar análisis de vulnerabilidades similares a los de Mythos. Para el analista, el modelo está “en la tendencia” de evolución de la industria, pero no representa un salto fuera de los gráficos respecto a sus competidores.