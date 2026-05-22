Apagón en la Ciudad: se incendió una subestación de Edesur y hubo casi 100 mil usuarios sin luz

Más de 20.000 usuarios se encontraban sin luz en la mañana de este viernes tras producirse un incendio en una subestación de la empresa Edesur y algunos de los barrios afectados fueron Caballito, La Paternal, Almagro y Villa Crespo.

Según un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), fueron más de 100 mil usuarios sin suministro, cifra que bajó a 24.578 pasadas las 7 de la mañana, mientras que trascendió que el incendio se produjo tras la explosión de un transformador de la central eléctrica de Parque Centenario, ubicada en el cruce de las calles Ramos Mejía y Antonio Machado.

Además, se indicó que al menos tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego, mientras que en la zona se encontraba personal policial, debido a que la circulación debió ser cortada y trascendió que, por el momento, ningún vecino necesitó asistencia médica.

En tanto, se informó que una cuadrilla de Edesur ya se encontraba en la subestación donde ocurrió el incendio para iniciar con las tareas correspondientes y que luego se vaya restableciendo el servicio.