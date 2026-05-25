Milei llegará al Tedeum en medio de internas y expectativa por el mensaje de la Iglesia, que ya alertó por la “intolerancia”

Javier Milei encabezará este lunes el Tedeum por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en la Catedral Metropolitana, en una ceremonia atravesada por la tensión interna dentro del oficialismo y la expectativa sobre el mensaje que pronunciará el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ayer dijo: “Qué difícil es respetar la diversidad en tiempos de intolerancia”.

Según el cronograma oficial, a las 9.15 los ministros se reunirán en Casa Rosada y luego acompañarán al mandatario en la caminata hacia la Catedral junto al Regimiento de Granaderos. La ceremonia comenzará a las 10. Luego, Milei participará de un acto frente al Cabildo y hará una reunión de gabinete.

La jornada llega después de una semana en la que el gobierno perdió la iniciativa política. El intento de reinstalar una agenda legislativa y económica quedó desplazado por las disputas internas dentro de La Libertad Avanza, el llamado “RufusGate” y el desgaste alrededor de la situación judicial y patrimonial de Manuel Adorni. En Casa Rosada reconocen preocupación por mostrar cohesión política durante los actos oficiales.

La ausencia de Villarruel y las disputas internas

La principal novedad previa al Tedeum fue la exclusión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de la lista de invitados oficiales. El entorno de Villarruel informó el sábado que la Secretaría General de la Presidencia –a cargo de Karina Milei– no le cursó invitación formal.

Desde el oficialismo deslizaron que la Iglesia también podía convocarla, pero el Arzobispado aclaró que las invitaciones corresponden exclusivamente al gobierno nacional.

La ausencia profundizó una secuencia de distanciamiento entre Milei y Villarruel. En 2024 ambos caminaron juntos desde Casa Rosada hacia la Catedral. En 2025 el Presidente evitó saludarla durante la ceremonia. Este año directamente no fue invitada.

Villarruel evitó escalar el conflicto y publicó un mensaje centrado en la “unidad nacional”, la fe y el recuerdo del papa Francisco.

La situación ocurre además en medio de otros focos de tensión dentro del oficialismo, como los cruces entre el sector de Santiago Caputo y el armado político de Karina Milei y Martín Menem, las versiones sobre un posible desplazamiento de Patricia Bullrich y la creciente influencia del canciller Pablo Quirno dentro del círculo presidencial.

El mensaje de García Cuerva

En el Gobierno existe expectativa por el contenido de la homilía de García Cuerva. Durante la última semana, funcionarios nacionales mantuvieron reuniones con autoridades eclesiásticas para exponer medidas sociales de la gestión libertaria en medio de un vínculo cada vez más tenso.

El arzobispo ya adelantó parte del tono que podría tener el mensaje. El domingo, durante una misa celebrada en la Catedral, vinculó textos bíblicos con el contexto político y social argentino y cuestionó el clima de intolerancia y descalificación pública.

“Qué difícil es respetar la diversidad en tiempos de intolerancia”, sostuvo. También defendió la idea de nación como un proyecto colectivo y advirtió sobre el retroceso del “bien común” en “tiempos de egoísmo” y “feroz competencia”.

Días antes, García Cuerva había calificado de “sádico” el retiro del Estado de áreas sensibles como discapacidad, adicciones y asistencia a sectores vulnerables.

Una relación cada vez más tensa

La relación entre la Iglesia y el gobierno se deterioró durante los últimos meses. En la Casa Rosada molestaron especialmente las críticas del Episcopado sobre discapacidad, jubilaciones y políticas sociales, además de la cercanía de algunos referentes eclesiásticos con dirigentes sindicales y sectores del peronismo.

Al mismo tiempo, el oficialismo intenta sostener canales de diálogo. La semana pasada, Quirno y la ministra Sandra Pettovello recibieron a García Cuerva y a autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

En paralelo, el Gobierno sigue de cerca la posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina hacia fines de 2026, una señal que en la Casa Rosada consideran políticamente valiosa en un año electoral.