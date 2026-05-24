La Bomba de Tiempo cumple 20 años: el ritual colectivo que convirtió los lunes en una fiesta

Las pieles de los tambores se tensaron y se aflojaron miles de veces. Cambiaron los uniformes, las luces, el sonido y hasta la forma de organizarse. Pero hay algo que sigue intacto desde hace dos décadas: todos los lunes, La Bomba de Tiempo vuelve a subir al escenario de Ciudad Cultural Konex para convertir la noche en un ritual colectivo.

Este año, el grupo celebra sus 20 años de historia con giras nacionales e internacionales, además de sus clásicos “Lunes Bomba”, que ya forman parte del ADN cultural porteño. Lo que empezó como un experimento de improvisación y percusión terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos musicales más singulares de la Argentina, con más de siete millones de espectadores y un lenguaje propio que se expandió a distintas partes del mundo.

“Lo que más hice en mi vida fue trabajar en la Bomba; mi hijo es más joven que el grupo”, bromea uno de sus productores.

Alrededor de los 14 músicos funciona una estructura enorme que incluye técnicos, asistentes, productores y colaboradores. Marina Belinco, responsable de prensa, y Nicolás Flam, manager histórico del grupo, forman parte del proyecto desde hace años y conocen cada engranaje del funcionamiento interno: desde conseguir un tambor durante una gira europea hasta coordinar colaboraciones con otros artistas.

Gracias a esa maquinaria colectiva, desde 2006 La Bomba de Tiempo compartió escenario con más de 1.300 artistas, entre ellos Ca7riel, Paco Amoroso, WOS, Evlay y Julieta Venegas. De esos cruces surgieron proyectos como el EP Vivo Berlín o el disco Revolución Beat.

La capacidad de adaptación parece ser una de las claves de la longevidad del grupo. Reducir personal para las giras, repartirse tareas o reorganizar funciones cuando alguien falta forman parte de la dinámica habitual. Incluso durante la pandemia, la idea fue resistir para volver a los lunes en el Konex, espacio con el que mantienen una relación casi simbiótica.

“Antes había manchas en el cemento y todo era de madera. Cuando éramos muchos arriba, el piso se movía todo”, recuerda Javier, uno de los seguidores más fieles del grupo. Hace 19 años y medio que no falta prácticamente a ningún lunes.

Los “loquitos de la Bomba”

Javier y Julián nunca subieron al escenario, pero son parte de la identidad del show. Integran el grupo de fanáticos históricos conocidos cariñosamente como “los loquitos de la Bomba”, una especie de comunidad informal de bailarines y habitués que convirtió cada fecha en una experiencia colectiva.

“Al principio era un grupo enorme donde la gente bailaba, hacía acrobacias y expresión corporal. Era medio un circo”, recuerda Julián.

Con el tiempo, la dinámica fue cambiando. El crecimiento del turismo y la masividad transformaron parte del clima original y algunos de los seguidores históricos sintieron cierta nostalgia por aquella primera etapa más under y comunitaria.

“Después de 2013 empezó a perderse algo de eso. Mucha gente sentía que se volvió más para turistas que para quienes estaban desde el principio”, dice Javier.

Sin embargo, el espíritu central sigue siendo el mismo: improvisar a partir del sistema de “ritmo con señas” creado por Santiago Vázquez, fundador del proyecto. Sobre el escenario conviven surdos, congas, campanas, chekerés, semillas y distintos instrumentos de percusión que mezclan ritmos afro, latinoamericanos, funk y electrónica.

“Vengo porque es sanador”, cuenta Javier. “Me conecta con mis ancestros, con los que estuvieron antes y con los que van a venir”.

La relación de los fans con la música llega a un nivel de precisión casi obsesivo. Algunos incluso tomaron clases para aprender las más de 70 señas que usan los directores durante la improvisación. Julián, por ejemplo, tiene un grito perfectamente sincronizado que repite en ciertos momentos del show. Javier responde con un silbido característico cuando la banda baja el volumen y queda solo el bombo.

“Es como estar adentro de la Bomba”, explica Julián.

La transformación después de Santiago Vázquez

La salida de Santiago Vázquez marcó uno de los momentos más importantes en la historia del grupo. El creador del sistema de “ritmo con señas” dejó atrás el proyecto para seguir difundiendo el lenguaje en distintas partes del mundo y la banda tuvo que reorganizarse.

Hoy la dirección está repartida entre seis músicos distintos y las decisiones se toman de manera más horizontal. “Somos muchas personas, con trayectorias y sensibilidades diferentes, pero encontramos una forma de seguir adelante sin perder identidad”, explica Marina Belinco.

El grupo incluso comenzó a trabajar con especialistas externos para fortalecer esa dinámica colectiva basada en asambleas, votaciones y consensos.

Los cambios también modificaron la relación con el público. Según cuentan seguidores históricos, antes existía una distancia más marcada entre músicos y espectadores. Ahora las interacciones son más frecuentes y cercanas. “Siguen siendo tranquilos y amorosos, pero hoy se muestran mucho más humanos”, resume Javier.

Con el paso del tiempo, también evolucionó el aspecto visual y técnico de los shows. Cambiaron las luces, el audio, la puesta en escena y la comunicación interna. Pero el núcleo sigue siendo la escucha mutua y la improvisación colectiva. “No significa que no haya tensiones o desafíos. Pero ahí también está parte de nuestra potencia”, sostiene Belinco.

A veinte años de su nacimiento, La Bomba de Tiempo ya fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña y logró algo poco común: convertir un espectáculo musical en un ritual social que atraviesa generaciones, turistas, fanáticos y músicos.

Y mientras el lenguaje de la Bomba se replica en otros países y aparecen nuevos grupos inspirados en el sistema de señas, los lunes siguen teniendo el mismo pulso en el Konex. Como hace veinte años.