Una multitud festeja en el Obelisco tras la victoria ante Inglaterra

El microcentro porteño se convirtió este miércoles nuevamente en el principal escenario de celebración tras el nuevo logro de los dirigidos por Lionel Scaloni.

La Selección nacional dio vuelta un partido agónico, luego de que su rival se había puesto en ventaja en el inicio del segundo tiempo, con un tanto de Anthony Gordon.

Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron vuelta el marcador, luego de que el equipo buscara insistentemente el arco defendido por Pickford.

Incluso, algunos manifestantes se dirigieron a San José 1111, el domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner, para seguir festejando el triunfo mundialista, esta vez en el barrio de Constitución.

En rigor, el fenómeno que marca una nueva celebración ya había tenido lugar el pasado domingo 13 de julio, luego del encuentro de la albiceleste ante Suiza, donde el seleccionado sacó una diferencia de 3 goles ante 1 y había clasificado a semifinales.

La emoción de los jugadores y de los fanáticos quedó plasmado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y en cada rincón del país. No obstante, la celebración principal se ancló alrededor del monumento que, por seguridad, presenta una valla de contención redondeada alrededor.

Operativo policial extenso sobre los festejos en el centro de la Ciudad

Ante semejante movilización, se desplegaron 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de funcionarios pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Por lo tanto, autoridades de la Ciudad recomendaron a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la Avenida Callao.

Los clásicos “Muchachos”, “El que no salta es un inglés” y “Olé, olé, olé, Messi, Messi”, junto con el nuevo tema de la Albiceleste “La cuarta estrella”, se mezclaron con bocinazos y banderas argentinas que cubrieron la Avenida 9 de Julio.

Con información de agencia NA