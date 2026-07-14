“Banderas con las Malvinas es contenido político”: el Gobierno avaló una inédita restricción para el partido contra Inglaterra

Los hinchas que asistan este miércoles a la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra en Atlanta no podrán ingresar al estadio con banderas, camisetas, carteles u otros elementos que contengan referencias a las Islas Malvinas. La restricción fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien sostuvo que ese tipo de mensajes será considerado de carácter político y, por lo tanto, quedará alcanzado por las normas especiales de seguridad definidas para el encuentro.

“Tuvimos una reunión y definimos que no se podrá entrar a la cancha con contenido provocativo”, dijo la ministra en diálogo con radio Now, y fue taxativa al decir: “Banderas con las Malvinas es contenido político”.

“No pueden ingresar banderas con contenido político. Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, agregó. Monteoliva aclaró, de todos modos, que la restricción no alcanza a los cánticos de la hinchada: “No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente”.

La decisión introduce una excepción al régimen habitual del Mercedes-Benz Stadium. Según la guía oficial elaborada para los asistentes al Mundial, el estadio permite el ingreso de banderas y pancartas siempre que no superen los dos metros de largo por 1,5 metros de ancho, estén confeccionadas con material ignífugo y, si exceden esas dimensiones, cuenten con autorización previa. Sin embargo, para el cruce entre argentinos e ingleses las autoridades dispusieron una restricción adicional sobre cualquier elemento con contenido político.

La medida forma parte del operativo especial de seguridad diseñado para un partido catalogado como de alto riesgo. Según informó Monteoliva, el dispositivo fue coordinado entre la FIFA y las autoridades estadounidenses y contará con unos 1.600 efectivos policiales desplegados en el estadio y sus inmediaciones.

En la previa del encuentro, representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami y delegaciones de seguridad de Argentina e Inglaterra participaron de una reunión de coordinación en el Centro Internacional de Cooperación Policial, en Leesburg (Virginia). Allí se elaboró el informe previo al partido, con una evaluación de riesgos, antecedentes entre ambas parcialidades y el esquema de acceso al estadio.

Como parte del operativo, los simpatizantes argentinos ingresarán por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3, con el objetivo de evitar cruces en los accesos, aunque una vez dentro del estadio no habrá separación entre ambas hinchadas.

Operativo en CABA

En paralelo al operativo previsto en Atlanta, el Gobierno reforzará la seguridad en torno a la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires. Según fuentes oficiales, el dispositivo movilizará a unos 300 efectivos de la Policía Federal, con vallados, custodia especial y un esquema de monitoreo reforzado en la zona de Recoleta. En la Casa Rosada explican que el despliegue responde al carácter “altamente sensible” del partido por la histórica rivalidad entre ambos países y la cuestión Malvinas.

El operativo también abarcará el Ministerio de Seguridad, la Embajada de Israel y el Obelisco, donde se esperan eventuales festejos si Argentina avanza a la final. Las autoridades prevén desplegar anillos de seguridad, fuerzas de reserva, brigadas de civil y unidades especiales para prevenir incidentes antes, durante y después del encuentro. Según fuentes del Gobierno, el esquema de prevención será similar al que se implementa cada 2 de abril, en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.