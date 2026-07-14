El Daily Mail calentó la previa por la designación del árbitro para Argentina-Inglaterra: “Messi obtiene a su árbitro favorito”

La designación del estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal de Argentina-Inglaterra generó repercusión inmediata en la prensa británica, especialmente después de un fuerte título del Daily Mail en la previa de la semifinal del Mundial 2026.

El medio inglés publicó que “Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina, a pesar de las teorías de conspiración que afirman que el torneo está amañado”, una frase que volvió a poner el foco sobre el clima de sospechas instalado alrededor de algunos fallos durante el camino argentino.

La FIFA designó a Elfath para dirigir el partido de este miércoles en Atlanta, acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni completarán el equipo arbitral.

El enfoque del Daily Mail se apoya en los antecedentes recientes del juez con Messi: Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina venció a Francia por penales, y también dirigió partidos de Inter Miami con el capitán argentino en cancha.

Entre esos encuentros aparece la final de la Leagues Cup 2023 entre Inter Miami y Nashville, que terminó 1 a 1 y fue ganada por el equipo de Messi en la tanda de penales. Aquel partido también fue dirigido por Elfath.

Según la prensa británica, los equipos con Messi tienen un registro perfecto en partidos arbitrados por Elfath, dato que fue utilizado por distintos medios ingleses como argumento para presentar la designación como un “guiño” favorable para Argentina.

De todos modos, no existe ninguna prueba de arreglo ni de favoritismo formal en la elección del árbitro, sino una lectura mediática alimentada por la tensión propia del cruce y por las quejas que acompañaron algunas decisiones arbitrales en partidos anteriores de la Selección argentina.

Elfath, de origen marroquí y representante de Estados Unidos, ya dirigió tres encuentros en este Mundial: Países Bajos-Japón, Uruguay-España y Brasil-Noruega, por lo que llega a la semifinal con experiencia reciente en el torneo.

El partido entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles en Atlanta y definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, en una previa que sigue sumando capítulos fuera de la cancha, ahora con el arbitraje como nuevo foco de debate.

NB con información de NA