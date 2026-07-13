Facundo Leal se negó a declarar en la causa que lo investiga por coimas y por tenencia ilegal de US$2 millones y drogas

El ex titular del ARSAT y ORSNA, Facundo Leal, se negó a declarar este lunes ante la Justicia en la causa en la que se lo investiga por presuntas coimas, luego de que, en un allanamiento en su domicilio, se encontraran US$ 2.000.000 y drogas.

Leal fue titular de ARSAT y del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, y está detenido hace dos meses con arresto domiciliario bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

La Justicia allanó sus viviendas en la Capital Federal y en Mendoza, lugares en los que encontró e incautó US$ 2.000.000 —sin un origen que pudiera ser explicado—, drogas sintéticas, ketamina y cocaína, además de equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

Leal se enfrenta a acusaciones de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada.

En una audiencia ante el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro , Leal se negó a declarar, supo elDiarioAR de fuentes judiciales. El exfuncionario hasta ahora no tuvo una postura colaborativa y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.

Leal presidió ARSAT (empresa de telecomunicaciones y servicios satelitales) desde 2022, y desde junio de 2025 sumó a sus funciones la titularidad del ORSNA. Tras su dimisión a principios de 2026, su cargo fue ocupado por Noelia Ruiz.