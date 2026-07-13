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Ante la Justicia

Facundo Leal se negó a declarar en la causa que lo investiga por coimas y por tenencia ilegal de US$2 millones y drogas

  • El exfuncionario durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei en ARSAT y ORSNA está detenido hace dos meses con arresto domiciliario bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

Facundo Leal, exdirector de ARSAT.
Facundo Leal, exdirector de ARSAT.

elDiarioAR

13 de julio de 2026 12:20 h

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El ex titular del ARSAT y ORSNA, Facundo Leal, se negó a declarar este lunes ante la Justicia en la causa en la que se lo investiga por presuntas coimas, luego de que, en un allanamiento en su domicilio, se encontraran US$ 2.000.000 y drogas.

Leal fue titular de ARSAT y del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, y está detenido hace dos meses con arresto domiciliario bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

La Justicia allanó sus viviendas en la Capital Federal y en Mendoza, lugares en los que encontró e incautó US$ 2.000.000 —sin un origen que pudiera ser explicado—, drogas sintéticas, ketamina y cocaína, además de equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

Leal se enfrenta a acusaciones de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada.

En una audiencia ante el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro , Leal se negó a declarar, supo elDiarioAR de fuentes judiciales. El exfuncionario hasta ahora no tuvo una postura colaborativa y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.

Leal presidió ARSAT (empresa de telecomunicaciones y servicios satelitales) desde 2022, y desde junio de 2025 sumó a sus funciones la titularidad del ORSNA. Tras su dimisión a principios de 2026, su cargo fue ocupado por Noelia Ruiz.

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