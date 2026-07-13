EE.UU. e Irán escalan en sus ataques cruzados tras el cierre de Ormuz decretado por Teherán

Las fuerzas estadounidenses lanzaron la tarde de este domingo una nueva ofensiva contra Irán con el objetivo de “seguir mermando” su capacidad para atacar a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

Los ataques, que iniciaron a las 17:00 hora del este (22:00 GMT), fueron ordenados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, “para hacer rendir cuentas” a las fuerzas iraníes, informó el mando militar en sus redes sociales.

En respuesta a esos ataques, Irán anunció que lanzó una ofensiva sobre intereses estadounidenses en Bahréin, Jordania y Kuwait. También dijeron estar bajo ataque Qatar, Omán y Emiratos.

En Jordania, fuentes militares dijeron a la agencia de noticias oficial Petra que las defensas aéreas del reino derribaron a primera hora del día cuatro misiles “que entraron en el espacio aéreo jordano procedentes del territorio iraní” y “no provocaron víctimas o daños materiales”.

El Ejército kuwaití anunció a primera hora de este lunes que sus sistemas estaban “haciendo frente a objetivos aéreos hostiles en el espacio aéreo kuwaití” e indicó que, si se escuchaba una explosión, es “resultado de la interceptación de ataques hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea”.

Mientras, el Ministerio de Interior de Bahréin afirmó que “se han activado las sirenas” tres veces, por presuntos ataques contra el pequeño reino, e instó a “los ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales”.

Irán no reivindicó los ataques contra los países vecinos del golfo Pérsico. Un comunicado de la Guardia Revolucionaria aseguró que solo se reabrirá el estrecho de Ormuz cuando EE.UU. cese sus ataques. De lo contrario, aseguró, habrá consecuencias para el sector del petróleo y el gas.

Estados Unidos lanzó este fin de semana bombardeos contra Irán, en represalia por un ataque previo iraní contra un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz. Hasta la noche del sábado las fuerzas estadounidenses habían atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales, de acuerdo con los datos del Centcom.

El mando militar dijo que los objetivos incluían instalaciones de misiles y drones de Irán, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera. El Ministerio de Exterores señaló que los ataques de Irán contra los países del Golfo estuvieron dirigidos exclusivamente a posiciones estadounidenses y no eran ataques contra los propios países.

La respuesta pretende asegurar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz, según la Administración del presidente Trump, quien afirmó este domingo en una entrevista con la cadena NBC que la zona permanece abierta al tráfico comercial pese a que Irán anunció su cierre.

Esmaeil Bagaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, afirmó este lunes que el acuerdo provisional de Irán con Estados Unidos “ha entrado, sin duda alguna, en una fase de crisis”, y aseguró que Irán nunca fue “el primero en violar sus compromisos” en virtud de dicho memorando.

Antes de la última ronda de ataques del sábado, Irán anunció el cierre del estrecho “hasta nuevo aviso”. La Guardia Revolucionaria aseveró que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radio estatal iraní IRIB.

El Ministerio de Exteriores de Irán dijo que las conversaciones entre Irán y Omán celebradas el sábado en Mascate —centradas en los acuerdos para la gestión del estrecho y las rutas de tránsito— no lograron ningún resultado debido a la presión “abierta y encubierta” de Estados Unidos sobre Omán. Teherán desmintió así las palabras de Trump, que dijo este domingo: “Ayer llegaron a un acuerdo, un acuerdo perfecto para nosotros. Nada de armas nucleares, nada de esto, nada de aquello, nada de nada. Lo renunciaron todo. Y después, abandonaron la sala. Y una hora después, lanzaron un dron contra un barco”.

EFE