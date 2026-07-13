La audiencia contra Alfredo López terminó con incidentes y gritos antisemitas que obligaron a desalojar la sala

La cuarta audiencia del jury de enjuiciamiento contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, terminó este lunes en medio de un fuerte incidente, cuando un grupo de simpatizantes del magistrado interrumpió la sesión con gritos antisemitas dirigidos al consejero de la Magistratura Luis Juez, lo que obligó al tribunal a desalojar la sala para continuar con el proceso.

El episodio ocurrió durante los alegatos finales de la acusación, presentados por los consejeros Luis Juez y Alberto Maques, quienes solicitaron la destitución de López y afronta un jury de enjuiciamiento por presuntas expresiones antisemitas difundidas en la red social X. La acusación sostiene que incurrió en manifestaciones de carácter discriminatorio contra el pueblo judío y el Estado de Israel.

Frente a la interrupción, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, ordenó evacuar el recinto y requirió la intervención de la Policía para garantizar la continuidad de la audiencia únicamente con los integrantes del tribunal, representantes del Consejo de la Magistratura y sus asesores.

Según la información difundida al término de la jornada, los incidentes continuaron fuera del edificio. Allí, un grupo de manifestantes que respaldaba a López, encabezado por el dirigente Raúl Padró, realizó una protesta en la que se registraron consignas antisemitas y homofóbicas dirigidas contra integrantes del Poder Judicial.

El jury contra López se desarrolla en un contexto inusual para el Consejo de la Magistratura, que actualmente lleva adelante de manera simultánea tres procesos de enjuiciamiento contra jueces federales. Además del expediente que involucra al magistrado marplatense, están próximos a comenzar los juicios políticos contra el juez federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, y el juez federal de Rosario, Gastón Salmain.

El Jurado de Enjuiciamiento es presidido por Bartumeu Romero y está integrado por el camarista Néstor Pablo Barral; las senadoras María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria); los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria); y la abogada de la matrícula federal Ana Beatriz Fernández.