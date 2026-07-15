Casi siete de cada diez empresas despidieron personal en el primer semestre de 2026

El mercado de trabajo argentino cerró la primera mitad de 2026 con un dato que resume la magnitud del ajuste en curso: el 67% de los especialistas en recursos humanos consultados admitió haber realizado desvinculaciones en sus empresas durante el período, según el estudio “Salarios y contrataciones” elaborado por la plataforma de empleo Bumeran. Entre los propios trabajadores, la percepción es todavía más alta: el 69% dijo haber presenciado despidos en su lugar de trabajo.

La comparación interanual agrava el diagnóstico: en el primer semestre de 2025 el porcentaje de compañías con bajas de personal era 26 puntos más bajo, lo que confirma una aceleración del deterioro del empleo registrado.

La reducción de costos aparece como el motivo excluyente detrás de las desvinculaciones, señalado por el 61% de los especialistas en RRHH. Le siguen el bajo rendimiento del personal (37%), el deterioro de la situación económica general (30%) y el cierre de áreas o líneas de negocio (19%). Las fusiones y adquisiciones, en cambio, explican apenas el 2% de los casos. Del lado de los trabajadores, el 13% reconoció haber perdido su empleo en los primeros seis meses del año, un porcentaje que da cuenta del alcance directo del fenómeno sobre las y los asalariados.

El poder adquisitivo tampoco muestra señales de recomposición. Según el relevamiento, el 64% de los trabajadores no recibió ningún incremento salarial en lo que va de 2026. Entre quienes sí obtuvieron algún ajuste, el 69% lo describió como una simple actualización por inflación, mientras que solo el 20% consideró que se trató de una mejora real de sus ingresos. El panorama hacia adelante no es más alentador: el 68% de las empresas consultadas no tiene previsto otorgar aumentos durante el segundo semestre del año.

La evaluación sobre las políticas laborales del Gobierno es marcadamente negativa entre ambos segmentos consultados. La mitad de los especialistas en recursos humanos calificó las medidas oficiales como malas o muy malas, un juicio compartido por el 53% de los trabajadores. Apenas el 19% de ambos grupos las valoró de manera positiva. Al ser consultados por el impacto concreto de esas políticas sobre el mercado laboral, el 57% de los expertos y el 58% de los empleados coincidieron en calificarlo de adverso, mientras que solo una fracción cercana al 8% lo consideró beneficioso para el sector.

Las perspectivas empresariales para lo que resta del año reflejan cautela y, en muchos casos, un ajuste que continúa. El 51% de las organizaciones proyecta mantener su dotación actual de personal, pero un 35% anticipa nuevas reducciones en los próximos meses. Solo el 15% prevé incorporar trabajadores. En sintonía con ese clima, el 34% de los especialistas en RRHH espera una evolución negativa hacia el cierre de 2026, y el 55% de los trabajadores considera que el impacto de las políticas oficiales seguirá siendo perjudicial. En ningún segmento consultado la expectativa de un escenario positivo supera el 25%.