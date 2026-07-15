La vicegobernadora de Mendoza redobló la apuesta y se burló de Francia por su eliminación en el Mundial: “Qué pena, ya no será segundo”

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se burló este martes por la eliminación de Francia en el Mundial 2026, y se lamentó porque el equipo galo quedó a las puertas de la final “en su día”, en referencia a la histórica fecha del 14 de julio, que conmemora la Toma de la Bastilla.

Casado, recientemente declarada persona “no grata” por la embajada francesa, posteó: “¡Felicitaciones España! Qué pena por Francia, que fue eliminado en su día”, tras perder por 2-0 en la semifinal disputada esta tarde en Houston.

Poco después, la vicegobernadora insistió y escribió en su cuenta de X: “Ya no será segundo Francia...”, al recordar lo sucedido en la final de Qatar 2022, cuando el equipo europeo cayó contra Argentina en una recordada definición por tiros penales en el partido decisivo.

Los mensajes de Casado surgieron pocos días después de haber sido declarada persona “no grata” por la embajada francesa en Buenos Aires, luego de sus dichos tras la victoria del conjunto europeo contra Paraguay en los octavos de final del Mundial: “un equipo africano flojo de modales”, por la actitud de su figura, Kylian Mbappé, al final del encuentro, cuando ignoró el saludo del arquero rival, Orlando Gill.

“No lo aguanto a Mbappé”, había expresado Casado en ese mismo posteo, lo que generó una ola de críticas y fue interpretado por numerosos usuarios y dirigentes como una referencia discriminatoria hacia los jugadores franceses.

Fuentes de la embajada indicaron que Casado no podrá participar en eventos organizados por la representación francesa ni ingresar a su sede mientras mantenga su postura. Asimismo, funcionarios franceses evitarán reuniones institucionales con autoridades mendocinas en las que ella esté presente.

Sin embargo, la funcionaria rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones. Sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria.

La carta de Cornejo

El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, envió este martes una carta de disculpa al embajador Romain Nadal, quien la recibió de manos de José Videla Sáenz, enviado a participar de una recepción en la sede diplomática, donde se conmemoró un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, el levantamiento que dio origen a la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789, uno de los hitos de la historia en el siglo XVIII.

En esa misiva, el mandatario mendocino le aclaró a Nadal que las expresiones de Casado no representaban al gobierno provincial.