Festival de Cannes 2026: Top 20 y las películas de las que se hablará todo el año

Cuando quedan muy pocos films por proyectarse y la expectativa principal está puesta ya en quién ganará la consagratoria Palma de Oro (la ceremonia de clausura será este sábado 23), es tiempo de hacer los primeros balances. Cuando del principal festival del mundo se trata, toda valoración -además de inevitablemente personal, caprichosa y arbitraria- debe ser tomada como provisoria porque son tantos los títulos valiosos que se acumulan en 12 días que el banquete cinéfilo se convierte en gula, en una comilona voraz en la que es muy difícil distinguir los sabores, los matices, las múltiples facetas de su programación.

Muchos títulos que generan entusiasmos inmediatos pueden no resultar tan estimulantes con una segunda visión y, por el contrario, propuestas que despertaron una sensación de fastidio o irritación (el cansancio no ayuda) luego reciben una merecida revalorización y reivindicación. Además, como es imposible ver todo, varias de las sorpresas de Cannes se terminan recuperando días, semanas o meses después en otros festivales o cuando llega el momento de los estrenos comerciales (dato alentador: casi todos los largometrajes más importantes ya están comprados para su lanzamiento en la Argentina).

Sin más preámbulos, aclaraciones ni prolegómenos, vamos a las 20 películas más estimulantes de esta edición. No se incluyen films que fueron celebrados por muchos acreditados como La bola negra, de los españoles Los Javis; o la estadounidense Teenage Sex and Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun. Tampoco la brillante The Dreamed Adventure, de Valeska Grisebach, que apareció a último momento. Pero en este Top 20 sí aparecen varias obras que seguramente formarán parte de la discusión cinéfila desde ahora hasta que en marzo próximo se entreguen los premios Oscar.

1- NOTRE SALUT, de Emmanuel Marre (Competencia Oficial). Este año se proyectaron dos películas sobre el período de la ocupación nazi y el régimen de Vichy (1940-1944): Moulin, valioso retrato del húngaro László Nemes sobre Jean Moulin, uno de los líderes de la Resistencia Francesa; y el extraordinario film de Marre que narra la histora de Henri Marre (Swann Arlaud, excepcional), un hombre de 49 años que llega a Vichy con la idea de incorporarse a los círculos que apoyan al gobierno títere del mariscal Philippe Pétain. El retrato de este antihéroe cínico, ambicioso y arribista, que entiende cómo aprovechar los resquicios de la maquinaria burocrática, es de una profundidad psicológica y unas connotaciones históricas muy poco frecuentes en el cine contemporáneo.

2- L’ESPÈCE EXPLOSIVE, de Sarah Arnold (Quincena de Cineastas). En el contexto de una zona rural dominada por el enfrentamiento entre campesinos y cazadores, en el que los jabalíes arrasan con las plantaciones y deambulan por las calles (imágenes que parecen propia de los tiempos pandémicos), llegaal lugar Fulda Orsini (el gran Alexis Manenti), un policía en caída libre (degradado dentro de la gendarmería, tomado por un desengaño amoroso), para investigar un caso durante el cual irá descubriendo que en ese pueblo chico el infierno es muy grande. Una directora debutante que trabaja en las zonas del cine francés de Quentin Dupieux, Alain Guiraudie, Bruno Dumont y, también, de David Lynch.

3- MERCI D’ÊTRE VENU, de Alain Cavalier (Quincena de Cineastas). Cavalier está a punto de cumplir 95 años y sigue filmando -dice- por insistencia de Michel Seydoux, su productor durante el último medio siglo. Lo suyo es en apariencia sencillo: agarrar una pequeña cámara, registrar su cotidianeidad y lo que ocurre en su entorno, su familia, sus animales, sus múltiples viajes (suele acompañar las proyecciones de sus películas en festivales, pequeños cineclubes y universidades de toda Francia), pero en la gestación de estos ya habituales diarios personales aparecen las reflexiones, el humor y la sensibilidad de un viejo sabio, de alguien que no le teme a la autoparodia y sigue reivindicando el placer de hacer (y ver) cine cuando por edad, según los preceptos de esta sociedad cruel con los ancianos, ya debería estar retirado. Las enfermedades y la cercanía de la muerte se cuelan de forma inevitable e impregnan al largometraje de un dejo algo triste, pero Merci d'être venu nunca abandona su espíritu lúdico, su tono leve ni su mirada empática sobre un mundo que ya no lo es. Son 82 minutos de belleza, amor y lucidez. Un antídoto, un bálsamo para estos tiempos.

4- PAPER TIGER, de James Gray (Competencia Oficial). El noveno largometraje del cineasta estadounidense completa de alguna manera el círculo iniciado con su ópera prima “Little Odessa” (1994) y que luego continuó con “Armageddon Time” (2022). Adam Driver (en una de las mejores actuaciones de su carrera), Miles Teller y Scarlett Johansson son parte de una familia que se complica con negocios con la mafia rusa en la zona de Queens en 1986. Drama y thriller con resultados imponentes.

5- SOUDAIN, de Ryûsuke Hamaguchi (Competencia Oficial). El director de Happy Hour (2015), Asako I & II (2018), Drive My Car (2021), La rueda de la fortuna y la fantasía (2021) y El mal no existe (2023) rodó entre Francia y Japón una historia sobre la amistad, el compromiso con la salud, el cuidado a los ancianos, el poder del arte y la forma de (intentar) lidiar con la muerte. Pura sensibilidad, delicadeza y humanismo en un film de 196 minutos en el que se lucen Virginie Efira y Tao Okamoto.

6- FJORD, de Cristian Mungiu (Competencia Oficial). El director rumano, ganador de la Palma de Oro en 2008 por “4 meses, 3 semanas, 2 días”, volvió a Cannes con otro film incómodo y fascinante a la vez que tiene muchas aristas para la polémica encarnizada al cuestionar el accionar de la burocracia de un país como Noruega en su relación con una familia de evangelistas muy conservadores.

7- AMARGA NAVIDAD, de Pedro Almodóvar (Competencia Oficial). Tras la experiencia conjunta en “Dolor y gloria” (2019), Almodóvar vuelve a confiar en Leonardo Sbaraglia, esta vez como una suerte de alter ego suyo, un cineasta en pleno proceso creativo. El más reciente film del director de Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, Volver y Hable con ella, que propone una descarnada reflexión (confesión) sobre el carácter vampírico de los artistas, llegará el próximo jueves 28 de mayo a las salas argentinas.

8- LA LIBERTAD DOBLE, de Lisandro Alonso (Quincena de Cineastas). Exactamente un cuarto de siglo después, el director de Los muertos, Liverpool, Jauja y Eureka se reencuentra con el Misael Saavedra, el hachero que fuera protagonista de su ópera prima, La libertad (2001), también estrenada en Cannes, para una secuela con más ficción y al mismo tiempo una mirada más política. El film muy bien recibido por la crítica.

9- LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE, de Radu Jude (Quincena de Cineastas). El prolífico director rumano estrenó su muy particular transposición de la célebre (y en su momento escandalosa) novela publicada en 1900 por Octave Mirbeau, siguiendo los pasos cinéfilos de Jean Renoir en 1946, Luis Buñuel en 1964 y Benoît Jacquot en 2015. Las desventuras de una empleada doméstica rumana que trabaja para una familia burguesa en París tiene todos los elementos provocadores del creador de Bad Luck Banging or Loony Porn (2021), Do Not Expect Too Much From the End of the World (2023), Kontinental '25 (2025) y Drácula (2025).

10- 9 TEMPLES TO HEAVEN, de Sompot Chidgasornpongse (Quincena de Cineastas). Formado sobre todo como asistente de dirección de varios largometrajes de Apichatpong Weerasethakul, este director tailandés mantiene evidentes conexiones con el cine de su maestro (la compañía de su mentor, Kick the Machine Films, es una de los coproductoras del proyecto), aunque también demuestra un bienvenido vuelo propio al narrar esta road movie en el que una familia acompaña a una anciana próxima a morir en un recorrido por 9 templos budistas.

11- SEIS MESES EN EL EDIFICIO ROSA CON AZUL, de Bruno Santamaría Razo (Semana de la Crítica). Notable ópera prima de ficción del realizador mexicano que ya había deslumbrado con su documental “Cosas que no hacemos”. Aquí, basándose en experiencias autobiográficas y combinando ficción y no ficción, reconstruye la historia de sus padres y de su niñez en una Ciudad de México que en 1992 atravesaba por la plena crisis del HIV-SIDA.

12- LES ROCHES ROUGES / RED ROCKS, de Bruno Dumont (Quincena de Cineastas). El prolífico e inclasificable director francés presentó un film tan encantador como desconcertante en el que se asoma al universo infantil (unos niños que se lanzan al mar desde las alturas en un bucólico paraje de la Costa Azul). Entre los coproductores del proyecto -anunciado a último momento como una función especial de la Quincena- figuran desde Albert Serra hasta Roberto Minervini.

13- CLUB KID, de Jordan Firstman (Un Certain Regard). Esta ópera prima de Firstman (también protagonista) fue la gran sensación de esta edición y casi todas las compañías lucharon por comprarla (finalmente se la quedó A24 por 17 millones de dólares cuando costó menos de un millón). Un joven gay que vive de fiesta en fiesta, con descontrolado consumo de drogas, descubre años después que tiene un hijo.

14- REHEARSALS FOR A REVOLUTION, de Pegah Ahangarani (Proyecciones Especiales). El desgarrador diario personal de esta directora debutante fue de los mejores documentales políticos proyectados en esta edición y un registro muy valiosos sobre el pasado y el presente en Irán.

15- ONCE UPON A TIME IN HARLEM, de William Greaves & David Greaves (Quincena de Cineastas). William Greaves (1926-2014) fue un referente clave del documental político (sobre todo del ligado al movimiento de lucha por los derechos civiles) y, entre los múltiples materiales que filmó y habían quedado en su mayoría inéditos, está el registro de este evento ocurrido una tarde de verano de 1972 en la casa de Duke Ellington en la que varios veteranos referentes del Harlem Renaissance, un movimiento de renovación de la cultura afroamericana que comenzó alrededor de 1918 y terminó hacia 1930, se reencontraron -en algunos casos no se veían desde hacía 50 años- para recordar, repensar y revalorizar los logros. Pensadores, artistas y activistas de toda índole estuvieron más de tres horas departiendo, recitando, polemizando y divirtiéndose. El resultado es fascinante. David Greaves, hijo de William, trabajó como director de fotografía y editor en muchas de las películas de su padre y fue uno de los camarógrafos originales durante el rodaje en Harlem en 1972 (se incluyen muy lindas imágenes de archivo de la zona). Ahora, le dio forma y vida a uno de los proyectos de un auténtico maestro del documental como fue su progenitor.

16- FATHERLAND, de Pawel Pawlikowski (Competencia Oficial). El realizador de Ida (2013), ganadora del Oscar; y Cold War (2018), nominada a tres premios de la Academia de Hollywood, no sitúa en la Alemania de 1949 para narrar un momento clave en la vida del célebre escritor Thomas Mann (Hanns Zischler) y su hija Erika (Sandra Hüller), cuando viajaron tanto al sector occidental como al comunista.

17- MINOTAUR, de Andreï Zviaguintsev (Competencia Oficial). El creador de “The Banishment”, “Leviathan” y “Sin amor” / “Loveless” presentó una remake de “La mujer infiel” (1969), de Claude Chabrol, rodada en Letonia, pero que describe con su habitual estilización formal y su potencia dramática la decadencia moral en su Rusia natal, país del que tuvo que emigrar en 2023 para radicarse en Francia.

18- THE MAN I LOVE, de Ira Sachs (Competencia Oficial). El director de “El amor es extraño”, “Por siempre amigos”, “Frankie”, “Pasajes” y “Un día con Peter Hujar” (que esta semana llegó a MUBI) estrenó un film ambientado en la comunidad gay de la Nueva York de los años '80, en plena crisis del HIV-SIDA, que tiene como protagonista a un actor de teatro experimental (Mali Malek). Tom Sturridge, Rebecca Hall y Ebon Moss-Bachrach (“El Oso”) completan el elenco.

19- SIEMPRE SOY TU ANIMAL MATERNO, de Valentina Maurel (Un Certain Regard). Tras su multipremiada ópera prima “Tengo sueños eléctricos” (2022), esta directora costarricense continúa indagando con enorme sensibilidad en la intimidad de las relaciones familiares con el énfasis puesto en los personajes femeninos (en este caso, dos hermanas opuestas entre sí y una madre poco presente).

20- I SEE BUILDINGS FALL LIKE LIGHTNING, de Clio Barnard (Quincena de Cineastas). La cineasta californiana formada y radicada en Inglaterra regaló otra de sus encantadoras tragicomedias sociales y corales sobre un grupo de amigos que está llegando a los 30 y empiezan a replantear su vida. Como una mixtura entre “Trainspotting” y el cine de Mike Leigh y Ken Loach.