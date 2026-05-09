Festival de Cannes 2026: Tendencias, apuestas y posibles sorpresas del Mundial del Cine

Mientras el universo del fútbol se prepara para vivir dentro de pocas semanas el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, el del cine está a pocas horas de celebrar su propia “Copa”. Es cierto que en el sector audiovisual existen el premio Oscar y otros festivales de relieve como Venecia y Berlín, pero no hay nada que se acerque al magnetismo, la influencia y el nivel artístico que ostenta Cannes, líder indiscutido del planeta cine con su exacta combinación entre películas de autores consagrados, el glamour de las estrellas que circulan a diario en la alfombra roja y los debates políticos que desatan casi todas las películas que allí se estrenan.

De todas maneras, mantener ese liderazgo no es tarea fácil y cada nuevo año el equipo de programación liderado por Thierry Frémaux debe revalidar su lugar de privilegio. En ese sentido, la 79ª edición, que se realizará desde este martes 12 y hasta el sábado 23 de mayo, tendrá que demostrar si tiene dentro de su Selección Oficial títulos como los que dominaron la conversación cinéfila durante los últimos años como “Parasite”, “Anatomía de una caída”, “Zona de interés”, “La sustancia”, “Anora”, “Fue solo un accidente”, “El agente secreto” y “Valor sentimental”, por citar solo algunos.

Aunque muchos enviados a Cannes llegan a la Croisette con 10, 15 o 20 películas ya vistas, por lo que el consenso crítico comienza a gestarse mucho antes; y compañías como Neon, A24 y MUBI ya han adquirido buena parte de los films más esperados, la largada concreta será el martes. Y, a propósito de apertura, la inauguración será con la proyección –fuera de competencia–de “La Vénus électrique”, comedia del local Pierre Salvadori ambientada en la bohemia París de 1928 que narra las desventuras de Antoine Balestro (Pio Marmaï), un pintor talentoso y elegante que vive sumido en el duelo y el alcoholismo tras la muerte de su esposa, lo que le ha causado un bloqueo creativo.

Hasta tanto no se publiquen las primeras críticas, el análisis de la programación se concentra en detectar posibles tendencias que luego deberán confirmarse (o no). A continuación, un análisis previo de lo que se espera de la cosecha 2026 del principal festival del mundo.

–El imperio de los autores. Una Competencia Oficial que incluye títulos como “Fatherland”, film del polaco Paweł Pawlikowsk con Sandra Hüller; “Fjord”, del rumano Cristian Mungiu, con Sebastian Stan y Renate Reinsve; “The Dreamed Adventure”, de la alemana Valeska Grisebach; y “Coward”, del belga Lukas Dhont, es una ratificación de que Cannes sigue siendo el epicentro mundial del cine más autoral.

–La armada española. Por primera vez desde 1951, el cine español tendrá tres películas entre las 21 que disputarán la Palma de Oro: “Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar, con Leonardo Sbaraglia como uno de los protagonistas; “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem; y “La bola negra”, de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), basada en una obra de teatro inacabada de temática homosexual escrita por Federico García Lorca a principios de 1936, poco antes de su asesinato. En 2025 habían sido dos los films en Competencia (“Sirât” y “Romería”), por lo que este gran momento de la industria de ese país no es casualidad y se complementa este año con una decena de otros títulos en distintas secciones.

–Poco cine estadounidense. Sin tanques de Hollywood (por aquí pasaron entregas de sagas como “Misión: Imposible”, “Star Wars” o “Indiana Jones”), la presencia de Estados Unidos quedó restringida en la sección principal a “Paper Tiger”, película de James Gray con Scarlett Johansson, Miles Teller y Adam Driver sobre dos hermanos que buscan cumplir el sueño americano pero se ven envueltos en una peligrosa trama de crimen y corrupción con la mafia rusa de por medio; y “The Man I Love”, musical de Ira Sachs con Rami Malek, Rebecca Hall, Ebon Moss-Bachrach y Tom Sturridge ambientado en el pico de la crisis del SIDA en la Nueva York de los años '80. Otras producciones norteamericanas que aparecen en distintas secciones son la muy esperada “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, de Jane Schoenbrun; y “Club Kid”, de Jordan Firstman, ambas en Un Certain Regard; lo nuevo de dos actores detrás de cámara como “Diamond”, de Andy Garcia; y “Ven a volar conmigo” (“Propeller One-Way Night Coach”), de John Travolta ; y proyecciones especiales de los documentales “John Lennon: The Last Interview”, de Steven Soderbergh; y “Avedon”, de Ron Howard, sobre el fotógrafo Richard Avedon.

–Extranjeros en Francia. No solo las películas dirigidas por realizadores franceses son de ese origen. Aunque la afirmación en principio suene confusa, lo cierto es que varios cineastas extranjeros filmaron en locaciones y con estrellas y técnicos franceses: el iraní Asghar Farhadi con “Parallel Tales”, protagonizada por Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Virginie Efira y Vincent Cassel; el japonés Ryûsuke Hamaguchi con “All of a Sudden”, encabezada por Efira; el húngaro Laszlo Nemes con “Moulin”, con Gilles Lellouche como el héroe de la Resistencia Jean Moulin; y la austríaca Marie Kreutzer con “Gentle Monster”, que tiene a Léa Seydoux y Catherine Deneuve al frente del elenco.

–Japón, potencia. Al igual que los españoles, los japoneses aportarán tres de sus más prestigiosos directores en la sección principal con la citada “All of a Sudden”, de Ryûsuke Hamaguchi (el mismo de “Drive My Car” y “El mal no existe”); “Nagi Notes”, de Kôji Fukada; y “Sheep in the Box”, de Hirokazu Kore-eda, historia ambientada en un futuro cercano que sigue a Otone Komoto, una arquitecta, y a su marido Kensuke, un empresario constructor, quienes, tras perder a su hijo, deciden adoptar a un robot humanoide de última generación y tratarlo como si fuera su propio vástago.

–Cine argentino. “El Partido”, documental de Juan Cabral y Santiago Franco sobre el match entre Argentina e Inglaterra en el Mundial '86, se verá en Cannes Premiere y es el único largometraje nacional en Selección Oficial. Además, en la Quincena de Cineastas, principal sección paralela, se estrenará “La libertad doble”, film en el que Lisandro Alonso se reencuentra con el hachero Misael Saavedra, protagonista 25 años atrás de “La libertad”.

–América Latina, relegada. Sin películas en la Competencia Oficial, el cine latinoamericano quedó limitados a dos títulos dirigidos por mujeres en la segunda competencia en importancia: Un Certain Regard. En ese ámbito participarán la chilena Manuela Martelli con “El deshielo” y la costarricense Valentina Maurel con “Siempre soy tu animal materno”. Ambos son sus segundos largometrajes luego de los elogiados “1976” y “Tengo sueños eléctricos”, respectivamente. Tampoco ha sido un buen año para México (se verá “Ceniza en la boca”, lo nuevo como director de Diego Luna); ni para Brasil, que viene de tener un boom con títulos como “Aún estoy aquí”, de Walter Salles; y “El agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

DB/MG