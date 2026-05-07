Caputo atribuyó el aumento de la morosidad al sobreendeudamiento por expectativas de devaluación

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que una parte de la población atraviesa dificultades para afrontar sus deudas luego de haberse endeudado con tasas altas bajo la expectativa de una devaluación o una aceleración inflacionaria que redujera el peso real de los créditos.

Durante una entrevista concedida a la TV Pública, el funcionario explicó que muchas personas replicaron comportamientos habituales de la economía argentina, pero que en esta oportunidad ese escenario no se concretó debido a la estabilidad cambiaria y a la desaceleración de la inflación.

“La gente también se sobreendeudó a tasas muy altas pensando que, como siempre, el dólar se iba a disparar y la inflación también, y eso los iba a licuar. Y eso no pasó”, señaló Caputo.

Según el ministro, la situación derivó en un aumento de la mora y llevó a los bancos a endurecer sus análisis antes de otorgar nuevos préstamos. “Eso generó cierta mora adicional. Hasta que baje un poco esa mora, el crédito se ralentizó”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que el Gobierno sugirió a las entidades financieras refinanciar los créditos en problemas, extendiendo plazos y ofreciendo tasas más bajas para aliviar la carga de los deudores.

Pese a ese freno en el crédito minorista, Caputo destacó un cambio en la estructura del sistema financiero y aseguró que los bancos comenzaron a orientar más recursos hacia el sector privado que hacia el financiamiento estatal.

“Prácticamente el 50% de sus préstamos son al sector privado y lo que es préstamos al sector público bajó a un 25%”, afirmó el ministro.

De acuerdo con el titular del Palacio de Hacienda, esa modificación permitirá que en el futuro exista una mayor disponibilidad de crédito para el consumo y la inversión productiva.

Con información de la agencia NA