‘Friends' popularizó el formato, pero las “sitcoms” empezaron mucho antes: cuál fue la primera

Capítulos cortos de entre 20 y 30 minutos, con tramas autoconclusivas en cada episodio y un reparto fijo de personajes que aparece en ubicaciones recurrentes. Es la definición más sencilla que podemos hacer de lo que es una “sitcom” o “comedia de situación”. Ejemplos encontramos cientos, con Modern Family, Cómo conocí a su madre o The Big Bang Theory como algunas de las más míticas que llegaron a nuestra televisión.

Pero si hay una que fácilmente encabeza el ranking de las sitcoms más emblemáticas de la historia de la televisión esa es Friends. La serie creada por Marta Kauffman y David Crane se emitió entre 1994 y 2004 y, con un total 236 episodios en diez temporadas, ayudó a definir cómo debía ser una sitcom moderna.

El reparto interpretado por Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Matthew Perry (Chandler Bing), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) y David Schwimmer (Ross Geller) sin duda jugó un papel clave en este trabajo. Los seis protagonistas tenían personalidades muy marcadas, así que el grupo de amigos se acabó convirtiendo en el eje de todas las tramas, algo que fue una constante de muchas sitcoms que se estrenaron después.

A esto se sumaron los diálogos ágiles, los chistes y los escenarios repetidos, como el apartamento o la cafetería Central Perk, que acabaron siendo tan protagonistas como los propios personajes. Los premios hablan por sí solos del impacto que tuvo la serie. En total, recibió 62 nominaciones a los Emmy, obteniendo seis victorias, incluido el Emmy a la Mejor Serie de Comedia en 2002 y el de Mejor Actriz para Jennifer Aniston.

La historia de la sitcom

Pese a los reconocimientos que obtuvo Friends, el género televisivo de la sitcom existía mucho antes de que Rachel y Ross salieran juntos. De hecho, la primera llegó a la televisión de Reino Unido hace ya 80 años. En concreto, fue en 1946 cuando la BBC estrenó Pinwright’s Progress, considerada la primera comedia de situación de la historia.

La serie estuvo protagonizada por James Hayter y solo tuvo diez episodios, los cuales se lanzaron cada dos semanas. Una de las cosas más curiosas de esta sitcom es que los capítulos se emitían en directo y, como estos no se grabaron, no se conserva nada de aquel material. Los únicos recuerdos son fotografías que se hicieron durante la grabación del programa.

La primera gran serie de este estilo que triunfó llegó un poco más tarde. Fue I Love Lucy (Te quiero, Lucy), comedia estadounidense que se transmitió por la CBS entre 1951 y 1957, la cual llegó a ser la serie más vista de Estados Unidos durante sus primeras cuatro temporadas (tuvo nueve en total). La sitcom se vendió a numerosos países, ganó cinco premios Emmy y catapultó la carrera de su actriz principal, Lucille Ball.