La Bancaria convoca a un paro en el Banco Central y en el Hipotecario para el 13 de mayo

La Asociación Bancaria convocó a un paro de actividades para la semana próxima en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, en rechazo de lo que califican como “decisiones arbitrarias e inaceptables” adoptadas la conducción de esas entidades, entre ellas el cierre de 12 tesorerías regionales del interior del país.

En ambos casos el gremio convocó a sus trabajadores a parar el próximo miércoles 13 de mayo en las tres últimas horas de atención al público, según se informó en un comunicado.

En el caso del BCRA, el sindicato rechaza el cierre de 12 tesorerías regionales de un total de 21 que operan en la actualidad, lo que “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”.

La Bancaria ya implementó el 27 de abril último un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del BCRA, pese a lo cual, señala el comunicado, “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”.

En cuanto al Banco Hipotecario, la organización gremial denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales”, a nivel nacional, y rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que “deje a los empleados sin sus puestos de trabajo”.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, expresa el comunicado.

Qué dice el comunicado

Desde la Asociación Bancaria convocamos a un paro nacional durante las tres últimas horas de atención al público, para el día miércoles 13/5, en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a las y los trabajadores.

En el BCRA, la medida se llevará adelante contra la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social.

Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación.

En el Banco Hipotecario denunciamos el cierre sistemático de Sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país. Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo.

Frente a estos escenarios, ratificamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta del empleo y de cada derecho avasallado. No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajustes, que recaen siempre sobre las y los trabajadores.

La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país, y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas. Hacemos responsables a las autoridades de las mencionadas entidades por el agravamiento del conflicto.

Con información de agencias.