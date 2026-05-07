Destituyeron a los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso: qué rol cumplió cada uno durante el proceso

Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueron apartados de sus funciones en la provincia de Córdoba por “negligencia grave y mal desempeño” en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso en noviembre de 2006. Para el jurado del jury de enjuiciamiento, ninguno ejerció su profesión como debía, lo que provocó que la causa se encuentre prescripta en este momento.

Di Santo fue fiscal del caso entre 2007 y 2015, y durante su período ordenó las detenciones e imputaciones del pintor Gastón Zárate, más conocido como “El Perejil”, y del hijo de la víctima, Facundo Macarrón.

Durante el jury, rechazó todas las acusaciones que se hicieron en su contra: "No hubo mal desempeño porque va en contramano de todo lo que se ha evaluado en el expediente. Hay tres premisas fundamentales; es de total falsedad sostener que no se investigó a Roberto Bárzola (actual acusado)”.

Acerca de Miralles, comenzó su labor en febrero de 2016 y un mes después de ello decidió imputar a Marcelo Macarrón como autor material del homicidio de su esposa al sostener que se tomó un avión desde Punta del Este, Uruguay, (donde competía en un torneo de golf), llegó a Córdoba, mató a Dalmasso y luego regresó al país vecino.

Después de este insólito argumento, en 2017 fue apartado de la causa. En el jury expuso: “Este fiscal de instrucción jamás obró de manera negligente ni con mal desempeño, ni en esta causa ni en otras. Muy por el contrario, en esta investigación siempre fui diligente, le di curso a la causa, nunca me manifesté despreocupado, nunca tuve indiferencia alguna respecto de la causa. Mi actuación fue correcta, razonable, lógica”.

Por último, Pizarro, que ingresó en septiembre de 2017, fue quien expuso que se trató de un homicidio por encargo y que Macarrón estuvo detrás de la contratación. Por esta acusación, el viudo llegó a juicio en 2021, donde fue sobreseído.

Continúa la lucha para que el crimen no prescriba

Este miércoles por la noche los tres fiscales de la causa fueron destituidos por mal desempeño y negligencia grave en el jury de enjuiciamiento. Minutos después de la decisión, Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y expresó: “Estamos muy emocionados. Fue mucho tiempo y muy duro todo el proceso, pero con el norte de tener justicia por Nora”.

Ese norte del que habla Mussolini es que el único acusado, Roberto Bárzola, vaya a juicio, algo que por el momento no va a ocurrir debido a que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ) será el que decida si la causa prescribe o no.

Dicha instancia se logró luego de la apelación que realizaron las querellas y el Ministerio Público Fiscal tras la decisión de la Cámara del Crimen número 2 de Río Cuarto del cierre de la causa, por lo que Bárzola, quien al momento del crimen era lustrador de pisos en la casa de la víctima, fue sobreseído.

Esa negativa noticia se conoció meses después de que el actual fiscal del caso, Pablo Jávega, lo impute en diciembre de 2024 como sospechoso del delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. Esta acusación se logró luego de que se constate que el ADN hallado en la bata de Dalmasso y en la ingle era de Bázrola

“Estamos con esperanza y siguiendo esta búsqueda de justicia efectiva por Nora. Es nuestro norte”, manifestó Mussolini.

Con información de NA.