Argentina envía material y protocolos por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

El Ministerio de Salud envió insumos a los países afectados por el hantavirus y brindó asistencia técnica para el manejo clínico de los casos, mientras impulsa investigaciones para determinar el posible origen de los contagios, en el marco del brote vinculado al buque MV Hondius.

Tal como indicó la cartera nacional, la variante corresponde a la cepa Andes, ocho casos ya fueron confirmados entre los pasajeros y la tripulación del buque, mientras que tres de ellos fallecieron.

Esta variante sólo presenta antecedentes de circulación en Chubut, Río Negro, Neuquén y en el sur de Chile. Asimismo, la colaboración surgió porque el transporte zarpó desde Argentina el pasado 1 de abril.

La ANLIS-Malbrán puso a disposición su capacidad técnica, experiencia y recursos para asistir a los sistemas de salud que así lo requieran. A partir del relevamiento de los requerimientos de cada país, Argentina enviará los elemento necesarios.

Los destinatarios son los laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido que recibirán ARN del virus Andes, insumo fundamental para la detección del virus en personas, y placas de ELISA sensibilizadas con antígenos del virus Andes, para su uso en estudios serológicos orientados a la detección de anticuerpos específicos contra el virus en sueros humanos.

Con estos insumos se pueden realizar aproximadamente 2.500 determinaciones diagnósticas. También enviará guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

Con información de Noticias Argentinas

JIB