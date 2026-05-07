“El narco avanza por el vacío que deja el Estado”: alertan por el aumento de crímenes ligados a la venta de drogas

Un informe presentado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) este miércoles encendió las alarmas sobre el avance del narcotráfico en un punto caliente del conurbano bonaerense. En el partido de San Martín, los homicidios dolosos se más que duplicaron en el primer trimestre de 2026, y tres de cada cuatro casos tienen vinculación directa con el mercado de drogas ilegalizadas.

El relevamiento, elaborado por el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas en San Martín, registró 20 homicidios entre enero y marzo de 2026, un aumento interanual del 122,2% respecto al mismo período del año anterior. En apenas tres meses, el distrito acumuló el 48,8% del total anual registrado durante todo 2025. El informe es una iniciativa del Núcleo de Estudios sobre Violencias (IDAES/UNSAM), ILSED y CEPAJ.

La violencia narco, concentrada y con impunidad

El informe destaca que el salto en San Martín no se explica por una tendencia provincial: mientras el resto del conurbano bajó o se mantuvo estable, este distrito fue en sentido contrario. Entre los primeros trimestres de 2024 y 2026, Moreno pasó de una tasa de 4,16 a 1,73 homicidios cada 100.000 habitantes, La Matanza de 2,99 a 2,01, y Tres de Febrero de 2,89 a 2,75. San Martín, en cambio, trepó de 2,95 a 4,44, la cifra más alta de toda la serie y más del triple de la media provincial, que se ubica en 1,20. Su tasa supera en un 61,5% a la del segundo municipio más violento del conurbano en el mismo período, Tres de Febrero.

De los 20 homicidios relevados, 15 presentan vinculación con mercados de drogas ilegalizadas: cinco por disputas territoriales entre bandas, cinco ligados al consumo problemático del autor o la víctima, y cinco en los que la víctima era ajena al mercado pero quedó en medio del fuego cruzado. Sobre esos 15 casos, más de la mitad —el 53,3%— no tiene todavía ninguna persona formalmente imputada.

La violencia está además territorialmente concentrada: el 90% de los hechos ocurrió bajo la jurisdicción de solo dos comisarías, la 4ª de José León Suárez (50% de los casos) y la 5ª de Billinghurst (40%). Los barrios más afectados son La Cárcova, Villa Hidalgo y El 18. Todos los homicidios ocurrieron en barrios populares, y la mitad de las víctimas tenía entre 16 y 25 años.

Las voces

El informe fue presentado en un encuentro que reunió a familiares de víctimas, referentes territoriales y especialistas. El ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Saín planteó una mirada estructural sobre el fenómeno: afirmó que en Argentina ningún mercado de drogas opera por fuera del Estado, al que describió como parte del sistema de gobernabilidad política de los territorios.

El ex diputado nacional Leonardo Grosso advirtió que las víctimas son en su mayoría “pibes de los barrios usados como carne de cañón en las disputas territoriales por la droga” y alertó por la impunidad que rodea a los casos. En un contexto de ajuste en políticas sociales, advirtió: “El narco avanza a paso firme ocupando el vacío que deja el Estado”.

El abogado Pablo Zappulla, del Centro Popular de Acceso a la Justicia (CEPAJ), sintetizó el objetivo del encuentro: “Lo que queremos es poner un conflicto arriba de la mesa para que la política lo escuche y no lo ponga debajo de la alfombra”.

También tomaron la palabra familiares de víctimas. Micaela Carrillo, familiar de un joven asesinado en José León Suárez en 2025, llamó a “empezar a enojarnos más”. María Ramírez, abuela de una joven asesinada en Villa Hidalgo en 2021, describió una situación de acorralamiento: “Miles de chicos caen día a día, el narcotráfico avanza, nos aplasta”.