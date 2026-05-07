La recaudación por retenciones se desplomó 37% en dólares en el primer cuatrimestre

La recaudación por derechos de exportación sufrió una fuerte caída durante el primer cuatrimestre de 2026. Según un informe elaborado por RIA Consultores en base a datos de ARCA y el Banco Central, los ingresos por retenciones retrocedieron un 37% interanual medidos en dólares y registraron la segunda peor performance para ese período desde 2019.

De acuerdo con el relevamiento, entre enero y abril el Estado recaudó US$1.380 millones por este concepto, una cifra inferior a la del mismo tramo de 2025 y apenas superior a la registrada en 2023, cuando la sequía afectó fuertemente las exportaciones agropecuarias.

El informe también señaló que la participación de los derechos de exportación dentro de la masa total de recursos fiscales cayó de manera significativa en los últimos meses. Mientras entre enero y septiembre de 2025 representaban en promedio el 4,7% de la recaudación, entre octubre de ese año y abril de 2026 esa incidencia descendió al 2,4%.

Solo en abril, los ingresos por retenciones alcanzaron los $575.000 millones, lo que implicó una baja del 13% en términos corrientes respecto del mismo mes de 2025 y una caída real del 33% al ajustar por inflación.

Según RIA Consultores, la recaudación acumula diez meses consecutivos de retroceso interanual en dólares, una dinámica que solo encuentra un antecedente reciente en la crisis provocada por la sequía de 2023, cuando se registraron doce meses seguidos de contracción.

El reporte indicó que las exportaciones de trigo durante el verano y el incremento de las ventas externas de maíz entre marzo y abril ayudaron a amortiguar parcialmente la caída en los ingresos fiscales.

En sus conclusiones, el estudio sostuvo que la menor incidencia de las retenciones dentro de la estructura tributaria podría abrir margen para futuras reducciones de alícuotas, especialmente en el complejo soja, que mantiene una carga impositiva más elevada que otros cultivos.

Sin embargo, el informe advirtió que una nueva rebaja podría profundizar las tensiones sobre las cuentas públicas en un contexto de recaudación que todavía evoluciona por debajo de la inflación.

Con información de la agencia NA