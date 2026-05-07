Identificaron los restos de otras 11 personas desaparecidas en cercanías de La Perla

La Justicia federal confirmó la identificación de los restos de otras 11 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar hallados en cercanías del ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Se trata del segundo grupo de víctimas reconocidas a partir de los trabajos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona conocida como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

Las nuevas identificaciones se suman a las 12 dadas a conocer en marzo pasado, cuando por primera vez pudieron reconocerse restos recuperados durante la campaña de excavaciones iniciada en 2025. En aquella oportunidad fueron identificados Carlos Alberto D’Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Alejandro Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana o Cecilia Carranza Gamberale -mellizas desaparecidas-, Oscar Omar Reyes de Paniconi, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elsa Mónica O’Kelly Pardo. Hubo además un caso cuya identidad no fue difundida a pedido de la familia.

Según informaron medios cordobeses y confirmó Noticias Argentinas, el Juzgado Federal N°3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género, se encuentra actualmente notificando a los familiares del nuevo grupo de víctimas identificadas. Por ese motivo, los nombres todavía no fueron difundidos públicamente y recién se conocerán el próximo martes 12 de mayo durante una conferencia de prensa oficial.

Los restos fueron hallados en Loma del Torito, una zona cercana a La Perla donde desde hace años existían testimonios sobre enterramientos clandestinos realizados durante el terrorismo de Estado. Las excavaciones permitieron recuperar cerca de un millar de pequeños fragmentos óseos, que luego fueron sometidos a estudios antropológicos y genéticos por parte del EAAF en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

El avance de la investigación estuvo acompañado además por nuevos elementos probatorios. Entre ellos, el hallazgo de fotografías aéreas tomadas en 1979 que muestran alteraciones en el terreno compatibles con movimientos de tierra y posibles traslados de cuerpos. Sobre esos materiales trabajó Guillermo Sagripanti, especialista del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien colaboró en la delimitación del área de búsqueda.

La hipótesis que sostiene la investigación judicial es que, ante la inminencia de visitas de organismos internacionales de derechos humanos a fines de la década del setenta, los cuerpos enterrados en fosas comunes habrían sido removidos y trasladados hacia otros puntos del norte cordobés para ocultar evidencias de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Mientras continúan las excavaciones -que se extenderán hasta noviembre-, la Justicia y el EAAF convocaron nuevamente a familiares de personas desaparecidas a aportar muestras genéticas, un paso considerado fundamental para avanzar en nuevas identificaciones.

Con información de la agencia NA y medios cordobeses