Sanidad identifica un posible caso de hantavirus en España

El Ministerio de Sanidad detectó un posible caso de hantavirus en España. Se trata de una persona del vuelo en el que intentó viajar a Ámsterdam la pasajera del crucero Hondius que finalmente falleció en Johannesburgo. “Es muy poco probable” que haya sido infectada, señaló el secretario de Estado Javier Padilla, pero se encuentra aislada tras haber presentado síntomas compatibles y está siento trasladada de su domicilio familiar en Alicante al hospital.

Según explicó Padilla, el pasado 25 de abril, se hizo un intento de que una de las personas con hantavirus que había sido trasladada desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo volara en un avión comercial hasta Ámsterdam. Una vez embarcada, su situación clínica comenzó a empeorar, por lo que fue sacada del avión. “La paciente falleció ese mismo día en el servicio de urgencias del Hospital de Johannesburgo”. El primer caso confirmado por PCR no se notificó hasta el 2 de mayo.

“A partir de ese momento se activaron los protocolos que se siguen habitualmente a nivel internacional para el rastreo de contactos de esa compañía aérea, identificando a las personas situadas en las filas colindantes de esta persona. A través del Sistema Europeo de Alerta Temprana y Respuesta Rápida, el Early Warning and Response System, España ha tenido conocimiento de que dos de esas personas tenían como destino final nuesto país en ese viaje”, expresó Padilla.

Tras contactar con una de estas personas, esta habría referido “síntomas compatibles, relacionados con tos y malestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante”. “De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y, en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital”, explicó.

Esta persona estará aislada en el hospital, “con todas las precauciones que sean necesarias”, dijo Padilla, donde se le tomará una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología. “Esperamos tener los resultados en las primeras 24 horas”, explicó. Si estos son negativos, pero sigue con síntomas, la prueba se repetiría en las siguientes 24 horas. Si vuelve a ser negativa y continuase con síntomas, se volvería a repetir a las 48 horas, salvo que “hubiera otro cuadro compatible que pudiera darnos el diagnóstico”.

Si la PCR es negativa y ya no presenta síntomas, se consideraría un contacto estrecho y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla. “Va a imperar el criterio clínico conjuntamente con las pruebas de laboratorio, para determinar, si siguen siendo negativas, en qué momento esta paciente deja de ser un caso sospechoso para pasar a ser un contacto”, explicó.

Un positivo “bastante improbable”

El otro escenario, que Sanidad considera “bastante improbable”, es que el test dé positivo. En ese caso, “esta persona iría directamente a una de las habitaciones de la red UATAN”. “Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve, porque esa persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave”, expresó Padilla.

En cualquier caso, según indicó Sanidad, los equipos de salud pública de la Comunitat Valenciana estarían ya poniendose en contacto con los contactos de esta persona.

Entre las personas que viajaban en aquel vuelo a Ámsterdam, Sanidad tuvo conocimiento de otra ciudadana de procedencia sudafricana con destino a España. “Viajó a Barcelona, donde estuvo una semana, y se encuentra en Johanesburgo en estos momentos”, indicaron fuentes de Sanidad.

“La mujer, de nacionalidad sudafricana, se encuentra actualmente asintomática, en Sudáfrica, tras haber permanecido durante una semana en Barcelona antes de regresar a su país. Según la investigación epidemiológica realizada, durante su estancia se alojó sola en un hotel y no mantuvo contactos estrechos”, indicaron fuentes de Sanidad.

Desde el Govern catalán trasladan que la estancia de la mujer en Barcelona “corresponde al periodo de incubación no infeccioso”, por lo que “no hay evidencias de transmisión comunitaria ni ningún elemento que indique un riesgo para la población catalana”. “Desde que se tuvo conocimiento de esta situación, los protocolos de vigilancia epidemiológica se han activado de forma preventiva y coordinada. Los profesionales de Salud Pública están realizando el seguimiento correspondiente de la situación y de los posibles contactos, de acuerdo con los criterios establecidos por los organismos internacionales de salud”, indicaron estas fuentes.