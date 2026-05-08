La presidenta de México habló de una presunta red de fake news operada por un condenado por narcotráfico y financiada por Milei

Una investigación publicada por el medio de comunicación 'Canal Red' y el portal Hondurasgate reveló supuestos audios filtrados del presidente hondureño, Nasry Asfura, y del exmandatario Juan Orlando Hernández en los que aluden a su participación en un presunto plan de Estados Unidos, Israel y Argentina para aumentar su influencia en la región y contra países latinoamericanos gobernados por líderes progresistas.

El supuesto plan incluye crear un canal de difusión de noticias falsas con la intención de desinformar y desestabilizar a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México.

La denuncia implica a Asfura –quien el miércoles cumplió 100 días en el poder–, al presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano; a la designada presidencial (vicepresidenta), María Antonieta Mejía, y al expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump el 1 de diciembre después de que en 2024 fuera condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico.

En uno de los audios, el expresidente Hernández le dice a Asfura que necesita que le envíe 150.000 dólares para el alquiler de un apartamento en Estados Unidos, en el que instalaría una oficina para poner una unidad de periodismo digital para publicar información sobre el exmandatario hondureño Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).

A la petición de Hernández, Asfura –cuya candidatura fue respaldada públicamente por Trump– habría respondido que le haría una transferencia desde la cuenta de un amigo.

“A ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame, ¿qué vamos a hacer con eso, qué ganamos?”, habría expresado Asfura, a lo que Hernández habría respondido: “Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras”.

En la supuesta trama también es señalado el presidente argentino, Javier Milei: “Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, contra la familia Zelaya”, señala uno de los audios.

Al respecto, horas atrás, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo que había escuchado los audios y le habían llamado “la atención”: “A un expresidente de Honduras que fue detenido y llevado a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico, se lo libera, no se entendió muy bien por qué, y después aparecen estos audios donde dice que va a ir a Honduras a organizar una oficina para afectar particularmente a Colombia y a México financiada por gobiernos extranjeros, particularmente el argentino”, remarcó la presidenta en conferencia de prensa este miércoles.

Asimismo, medios mexicanos detallaron que, de acuerdo al contenido difundido, Hernández también sostiene que Milei habría contribuido con financiamiento para la iniciativa. “Pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350.000 dólares”, aseguran que dice en otro de los audios investigados.

Por su parte, Petro, en un posteo de X cuando se publicó la investigación, denunció: “Así se mueven las redes de la extrema derecha comunicacional. El dinero sale de la cocaína y de Israel”. Sheinbaum, por su parte, el miércoles aseguró en rueda de prensa: “No nos van a hacer nada, por más campañas, por más falsas noticias”.

“Podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro Gobierno en Honduras, con recursos de un pueblo amigo. No va a haber mella, no va a haber. Porque puede haber días de confusión, pero si nosotros nos mantenemos con nuestros principios [...] nadie va a afectar el proyecto de transformación. Así de clarito”, manifestó.

En otro de los audios filtrados, del pasado 14 de marzo, Hernández explica que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tuvo “todo que ver” en su indulto, concedido días antes de las elecciones de ese país centroamericano, y en la negociación que lo hizo posible. “Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel”, añade el expresidente.

Según Hondurasgate, las 37 grabaciones –que liberó en su totalidad en su portal y detalló su proceso de verificación– provienen de WhatsApp, Signal y Telegram y se grabaron entre enero y abril de 2026.

“Audios falsos”

Asfura, quien esta semana viajó a EE.UU. para reunirse con empresarios y estará el viernes en Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta de ese país, Laura Fernández, no se ha referido hasta ahora al escándalo. Sí lo hizo, en cambio, el presidente del Parlamento hondureño, que reaccionó también el miércoles con un mensaje en X en el que indicó que una voz de los audios, que se le atribuye a él, es falsa, y que se trata de una “burda fabricación”.

“No había querido referirme oficialmente al tema de los audios falsos que viene divulgando la conexión de la izquierda internacional en redes y medios afines. Para todos los hondureños que durante años nos han escuchado en entrevistas, foros y discursos, resulta evidente que esas voces no son las nuestras”, indicó Zambrano.

Agregó que algunas voces “incluso fueron fabricadas con acento colombiano o nicaragüense”. “La burda fabricación de esta campaña es tan evidente que llega a ser cómica. Sin embargo, para poner punto final a esta ridiculez y evitar que nos sigan distrayendo de los verdaderos problemas de Honduras, el Congreso Nacional acaba de aprobar el envío de estos audios a laboratorios especializados en Estados Unidos”.

“Una vez que tengamos los resultados del peritaje internacional, procederemos de inmediato a incoar las acciones legales correspondientes contra quienes han incurrido en delitos contra el honor de varios hondureños”, subrayó.

Con información de EFE.