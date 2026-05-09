El Pentágono comienza a publicar archivos sobre ovnis y “vida extraterrestre”

El Pentágono comenzó a hacer públicos este viernes archivos sobre supuestos ovnis. Y afirmó que el público puede sacar sus propias conclusiones sobre “fenómenos anómalos no identificados”, como un objeto que, según un piloto de drones, brilló intensamente en el cielo y luego desapareció.

En una publicación en X el viernes, señaló que, mientras que las administraciones anteriores trataron de desacreditar o disuadir al pueblo estadounidense, el presidente Donald Trump “se centra en ofrecer la máxima transparencia al público, que en última instancia puede formarse su propia opinión sobre la información contenida en estos archivos”. Indicó que se publicarán más documentos de forma continua.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó: “En cuanto a la promesa que les hice, el Departamento de Guerra ha hecho pública la primera tanda de expedientes sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados para que el público pueda examinarlos y estudiarlos. En un esfuerzo por lograr una transparencia total y máxima, ha sido un honor para mí ordenar a mi Administración que identificara y facilitara los expedientes gubernamentales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados y los objetos voladores no identificados. Mientras que las administraciones anteriores no han sido transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y vídeos, la gente puede decidir por sí misma: '¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO?”

Además del Pentágono, la iniciativa está liderada por la Casa Blanca, el director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la NASA y el FBI.

Una página web recién estrenada alberga los documentos sobre fenómenos anómalos no identificados con imágenes militares en blanco y negro de objetos voladores que ocupan un lugar destacado en la página, y declaraciones presentadas en una tipografía que recuerda a la de una máquina de escribir. La primera publicación incluye 162 archivos, como antiguos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de la NASA de vuelos tripulados al espacio.

Un documento detalla un interrogatorio del FBI a alguien identificado como piloto de drones que, en septiembre de 2023, informó de haber visto en el cielo un “objeto lineal” con una luz lo suficientemente brillante como para “ver bandas dentro de la luz”.