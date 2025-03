Adrien Brody, mejor actor por “El brutalista”: la lista completa de ganadores

Esta noche se están celebrando los premios Oscar 2025 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Emilia Pérez parte como la película con más nominaciones optando hasta a 13 estatuillas, seguida de The brutalist y Wicked con 10 nominaciones. La sorpresa la podría dar la brasileña I'm still here, que opta a Mejor película, Mejor película internacional y Mejor actriz protagonista.

Mejor actor secundario

Kieran Culkin

Mejor película de animación

Flow

Mejor corto de animación

In the shadow of the cypress

Mejor guion adaptado

Cónclave

Mejor guion original

Anora

Mejor maquillaje y peinado

La sustancia

Mejor diseño de vestuario

Wicked

Mejor edición

Anora

Mejor actriz secundaria

Zoe Saldaña

Mejor diseño de producción

Wicked

Mejor canción original

El mal (Emilia Pérez)

Mejor película documental

No Other Land

Mejor corto documental

The Only Girl in the Orchestra

Mejor película internacional

Aún estoy aquí (Brasil)

Mejor dirección de fotografía

The Brutalist

Mejor música

The Brutalist

Mejor corto de ficción

I’m not a robot

Mejor sonido

Dune: Parte Dos

Mejor efectos visuales

Dune: parte dos

Mejor película

Anora

The brutalist

A complete unknown

Cónclave

Dune: parte dos

Emilia Pérez

I'm still here

Nickel boys

La sustancia

Wicked

Mejor actor protagonista

Adrien Brody

Timothée Chalamet

Colman Domingo

Ralph Fiennes

Sebastian Stan

Mejor actriz protagonista

Cynthia Erivo

Karla Sofía Gascón

Mikey Madison

Demi Moore

Fernanda Torres

Mejor dirección