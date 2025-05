Festival de Cannes 2025: “Un simple accidente”, del iraní Jafar Panahi, ganó la Palma de Oro por aclamación

Era la favorita en todas las apuestas (aquí arrecian las grillas con puntajes de críticos) y el jurado presidido por la estrella francesa Juliette Binoche se sumó a la ola: “Un simple accidente” ganó el premio más importante de un festival al que puede aspirar cualquier cineasta, en medio de una ovación y convirtiendo además al iraní Jafar Panahi en uno de los pocos directores de la historia en obtener la Palma de Oro de Cannes, el León de Oro de la Mostra de Venecia y el Oso de Oro de la Berlinale.

“Un simple accidente” había llenado desde su estreno todos los casilleros que se requieren para ganar un premio de esas dimensiones. A las críticas laudatorias hay que sumarle la trayectoria de Panahi (hace ya 30 años ganó aquí la Cámara de Oro con su ópera prima “El globo blanco”), el hecho de ser la primera película autorizada por el régimen iraní luego de condenarlo a prisión y prohibirle filmar (igual lo hizo varias veces de forma clandestina) y, claro, la pertinencia del tema: esta tragicomedia aborda los profundos dilemas éticos y morales de las víctimas de un represor que los torturó cuando lo reconocen varios años después. Panahi, sensiblemente emocionado al subir al escenario de la inmensa Sala Lumière, hizo un discurso muy político reclamando libertad en su país.

Otras dos películas que habían sido saludadas con entusiasmo también recibieron premios importantes: el Gran Premio del Jurado fue para el noruego Joachim Trier por “Sentimental Value”, la historia de una familia ligada al cine y el teatro en la que se lucen los cuatro intérpretes protagónicos: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y la estadounidense Elle Fanning; mientras que el brasileño Kleber Mendonça Filho obtuvo dos distinciones por “O Agente Secreto”, notable thriller político ambientado en 1977, plena dictadura militar, en su Recife natal: Mejor Dirección y Mejor Actor para una figura muy popular de ese país y a nivel internacional como Wagner Moura.

La debutante absoluta Nadia Melliti logró el premio a Mejor Actriz por el papel de una joven en busca de su identidad en el seno de una familia tradicional musulmana y desafiando los mandatos en “La petite dernière”, de Hafsia Herzi. Esta producción francesa también se quedó con la Palma Queer al mejor film de temática LGBTIQ+.

En un palmarés muy repartido (se premiaron a ocho películas distintas) también se reconoció a la española “Sirât”, de Oliver Laxe (film de aventuras en el universo de las raves que se organizan en los desiertos africanos); la alemana “Sound of Falling”, de Mascha Schilinski (cuatro generaciones de mujeres que vivieron en una misma casa) y la china “Resurrection”, de Bi Gan (un recorrido por múltiples géneros y por la historia del cine con estética retrofuturista). Por su parte, los veteranos hermanos Dardenne, dos voces ganadores de la Palma de Oro por “Rosetta” en 1999 y por “El niño” en 2005, se llevaron el de Mejor Guion por “Jeunes mères”, film coral sobre la problemática del embarazo adolescente.

Pese a que quedaron en el camino otros valiosos films como “The Mastermind”, de Kelly Reichardt; y “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater, fue en líneas generales un muy atinado palmarés con un jurado -en el que participaron también directores como el coreano Hong Sangsoo, el mexicano Carlos Reygadas o la india Payal Kapadia y actrices como la italiana Alba Rohrwacher y la estadounidense Halle Berry- que iluminó y realzó varias de las mejores zonas de una selección oficial con bastantes altibajos.

Como dato más propio del negocio -pero importante para saber cómo llegarán las películas a los cines argentinos y luego al streaming-, MUBI compró casi todas las películas triunfadoras (y en la mayoría de los casos para toda América Latina), como “Un simple accident”, “Sentimental Value” y “O Agente Secreto”, además de otras que no ganaron como “The History of Sound”, con Paul Mescal y Josh O’Connor; “The Mastermind”, de Kelly Reichardt; y “Die My Love”, de Lynne Ramsay, con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

El excelente festival que hizo el cine brasileño -coronado con los dos premios para “O Agente Secreto”- contrasta con la ausencia casi absoluta del cine argentino, que tuvo solo un cortometraje en competencia (“Tres”, de de Juan Ignacio Ceballos) y un film en la sección paralela ACID rodado en Nueva York (“Drunken Noodles”, de Lucio Castro). Los apoyos en un caso y los recortes en otro tuvieron consecuencias directas en una de las máximas vidrieras globales como la de Cannes.

Todos los premios

Competencia Oficial

Palma de Oro:

Un simple accident / It Was Just an Accident / Un simple accidente, de Jafar Panahi

Gran Premio del Jurado:

Sentimental Value / Affeksjonsverdi, de Joachim Trier

Mejor Dirección:

Kleber Mendonça Filho, por O Agente Secreto / The Secret Agent

Mejor Actor:

Wagner Moura, por O Agente Secreto / The Secret Agent

Mejor Actriz:

Nadia Melliti, por La petite dernière / Little Sister, de Hafsia Herzi

Pemio del Jurado (compartido)

Sirât, de Oliver Laxe; y Sound of Falling, de Mascha Schilinski

Premio Especial:

Résurrection / Resurrection, de Bi Gan

Mejor Guion:

Jean-Pierre y Luc Dardenne, por Jeunes mères / Young Mothers

Otros premios

Cámara de Oro:

The President’s Cake, de Hasan Hadi

Cámara de Oro (Mención):

My Fther’s Shadow, de Akinola Davies Jr.

Palma de Oro al Mejor Cortometraje:

I’m Glad You’re Dead Now, de Tawfeek Barhom

Palma de Oro al Mejor Cortometraje (Mención):

Ali, de Adnan Al Rajeev

Premio Golden Eye a Mejor Documental:

Imago, de Déni Oumar Pitsaev

Premio del Jurado Golden Eye a Mejor Documental:

The Six Billion Dollar Man, de Eugene Jarecki

Queer Palm:

La petite dernière / Little Sister, de Hafsia Herzi

