La lista de Scaloni: el DT de la Selección Argentina afina el lápiz para dar a conocer los 26 elegidos para el Mundial 2026

A días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, que será el 16 de junio a las 22 frente a Argelia, por el grupo J que también integran Austria y Jordania, Lionel Scaloni entró en la cuenta regresiva para presentar la lista definitiva de 26 jugadores que tiene como fecha tope el 2 de junio, aunque deberá darla a conocer antes porque la delegación partirá rumbo a Texas el 1°, donde jugará el 6 un amistoso ante Honduras, mientras que el 9 enfrentará a Islandia, en Alabama.

Días atrás, el entrenador presentó una prelista de 55 jugadores, en la que hubo varios jugadores del fútbol local y otras sorpresas, con muchos nombres más ligados a un “reconocimiento” y apuestas a futuro, que a realidades para entrar a la cancha en los Estados Unidos, donde la albiceleste disputará la primera fase de la competición madre de la FIFA.

De esos 55, Scaloni debe eliminar 29 y quedarse con el plantel definitivo. Antes, debe evaluar la actualidad de sus preseleccionados y, sobre todo, aquellos que forman parte de la estructura estable que arrastran dolencias y lesiones varias, sobre todo en la última línea, como Cristina Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Marcos Acuña e incluso Emiliano Martínez, quien días atrás disputó la final de la Europa League (donde se consagró campeón con Aston Villa) con dedo fracturado, además otros con molestias recientes, como Julián Álvarez, Nicolás González o Giuliano Simeone, y algunos con menos rodaje por haber tenido parates prolongados, como Lisandro Martínez.

Estas lesiones acumuladas en su mayoría en la zona defensiva llevó al cuerpo técnico a barajar un cambio conceptual en el armado final del plantel: sumar un nombre más para reforzar la última línea en detrimento de un atacante o futbolista de características más ofensivas. Si se decide ir en ese sentido, crecen las chances de Marcos Senesi, Facundo Medina, Kevin MacAllister, Lucas Martínez Quarta o Gabriel Rojas .

Una opción lógica de lista de 26

Si se tienen en cuenta las últimas convocatorias y la tradición del cuerpo técnico albiceleste de mantener la estructura del grupo que consiguió el título mundial en Qatar 2022, los posibles 26 serían:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenham Hotspur

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

En caso de decidirse por sacar un hombre de ataque, José López podría quedar afuera y su lugar sería tomado por un defensor, con opción a ocupar más de una posición en la última línea, como Medina o Senesi, por ejemplo. Aunque no se puede descartar a Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River), Gabriel Rojas (Racing) o incluso un tapado como Nicolás Capaldo (exjugador de Boca que tuvo una gran temporada con el Hamburgo de Alemania).

También puede elegir sumar a alguien que le dé más opciones en la construcción del juego, como Franco Mastantuono (casi sin rodaje en Real Madrid, pero uno de sus predilectos) o Emiliano Buendía (de excelente actualidad en Aston Villa y cuyas chances crecieron exponencialmente este último mes). E incluso un volante más de marca, como Máximo Perrone (de gran presente en el Como de Italia, junto a Nico Paz). En ese caso, habrá que ver si Scaloni y sus colaboradores deciden dejar fuera a un histórico como Lo Celso (de irregular campaña con el Betis), Palacios (en un año complicado en Bayer Leverkusen) o Thiago Almada (que no tuvo su mejor temporada en Atlético de Madrid, aunque siempre rindió en la Selección).

Además de los 26, como es costumbre, la Selección tendrá a un arquero más como sparring, sin formar parte de la nómina oficial. Y, a pesar de que el riverplatense Beltrán (quien reemplazó muy bien a Armani en la era Coudet al frente del club Millonario) tenía en la previa todos los números para ocupar ese lugar, como cábala tal vez, el elegido parece ser Máximo Leguizamón, arquero de la Reserva de Tigre, mismo club en el que jugaba Federico Gomes Gerth, que acompañó al plantel campeón del mundo en Qatar como “jugador número 27”.

Lo cierto es que, con la fecha ya cercana, son muchas las certezas y muy pocas las dudas que mantiene Scaloni. Pero la hora se acerca y no debería pasar de la próxima semana la develación del misterio.