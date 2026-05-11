Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial: uno por uno, todos los nombres

El cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para la Copa Mundial 2026, que incluye 55 jugadores.

Como sorpresas, figuran el arquero de River, Santiago Beltrán; Aníbal Moreno, también del club de Núñez; Tomás Aranda, Lautaro Di Lollo y Milton Delgado, de Boca; y también aparecen ppor primera vez Mateo Pellegrino, del Parma de Italia; Nicolás Capaldo, exvolante de Boca que hoy juega en el Hamburgo SV de Alemania; y Zaid Romero, defensor central del Getafe de España, surgido en Godoy Cruz de Mendoza.

El 1 de junio, la nómina debe reducirse a los 26 futbolistas que queden de manera definitiva. Más de la mitad, quedarán en el camino. FIFA dará a conocer las listas oficiales de los 48 equipos el martes 2 de junio.

Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial. Un arquero de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento de la fase final.

La Selección Argentina afrontará dos compromisos amistosos en la previa de la disputa de la Copa del Mundo 2026. El primer encuentro será frente a Honduras, el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field, de la ciudad estadounidense de Texas. Y el segundo partido será ante Islandia, el martes 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

La Scaloneta debutará en el Mundial el martes 16 de junio a las 22 ante Argelia. El lunes 22 a las 14 se medirá con Austria. Y cerrará su participación en la primera fase el sábado 27 frente a Jordania, a las 23.

La prelista completa:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio