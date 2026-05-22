Yamandú Orsi asistió al homenaje en Argentina de uruguayos asesinados por la dictadura en 1976

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, participó este jueves en Buenos Aires en un acto en conmemoración por el 50 aniversario del asesinato de dos dirigentes políticos y dos militantes tupamaros uruguayos durante la última dictadura argentina (1976-1983).

En el acto, realizado en la sede de la Legislatura porteña, se rindió homenaje a los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, secuestrados y asesinados hace 50 años en Argentina.

Orsi, miembro del Frente Amplio y presidente de Uruguay desde el 1 de marzo de 2025, acudió al acto con su vicepresidenta, Carolina Cosse, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

En el acto también estuvieron presentes, entre otros, familiares de los homenajeados, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), y el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

Los crímenes de hace 50 años se cometieron en el marco del Plan Cóndor, como se llamó a la acción coordinada de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur americano para eliminar a opositores políticos.

Todas las víctimas uruguayas se habían exiliado en Buenos Aires.

“Quiero reconocer y agradecer la solidaridad del pueblo argentino que durante tantos años cuidó tanto a nuestra gente, porque en este caso fueron cuatro asesinatos, pero no nos olvidemos que también hubo mucha gente que se salvó gracias al pueblo argentino que le dio cobijo, que ayudó”, expresó en declaraciones a la prensa Orsi, quien no habló durante el evento.

El presidente describió el asesinato de los dos dirigentes y los dos militantes como “un momento muy duro no sólo para Uruguay, sino para la región” y resaltó además la presencia de figuras de la oposición uruguaya en el acto en la capital argentina.

Uno de los oradores fue Leandro Santoro, presidente de la Legislatura de Buenos Aires e impulsor del homenaje, quien expresó: “Estamos conmemorando un terrible asesinato que ha marcado la historia de Argentina y Uruguay”.

El periodista y exsenador Zelmar Michelini, uno de los fundadores del Frente Amplio, fue secuestrado por miembros del Ejército argentino el 18 de mayo de 1976 en el hotel Liberty, sobre la céntrica avenida Corrientes de Buenos Aires.

El exdiputado Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, fue secuestrado el mismo día, también por militares, en el domicilio en el que vivía en la capital argentina.

Pocos días antes, el 13 de mayo, habían sido secuestrados en Buenos Aires Rosario del Carmen Barredo y su pareja, William Whitelaw, dos jóvenes miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.

Los secuestrados estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención en el barrio capitalino de Floresta.

Los cuerpos sin vida de los cuatro secuestrados fueron hallados dentro de un automóvil el 21 de mayo de 1976.

“Siempre hubo exilios cruzados en Montevideo y Buenos Aires, pero a los protagonistas no se los iba a buscar del otro lado. (...) Lo que nunca supieron estos cuatro orientales es que, para los uruguayos, la señal de la barbarie desatada fue su muerte, que significó la ruptura absoluta de todos los códigos, incluso en la persecución y el terrorismo de Estado”, afirmó Cánepa.

EFE