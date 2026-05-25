No es sólo el dueño del Tesla: tres de cada diez legisladores nacionales de LLA son empresarios

No sólo el diputado libertario jujeño Manuel Quintar, el que fue al Congreso en su Tesla, tienen origen empresario en las bancadas de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. Claro que no son grandes empresarios devenidos legisladores, como en su momento fue el caso de Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), la de las marcas Natura y Mazola, que fue senador peronista por Córdoba. Algunos son importantes en su provincia, otros de medio pelo y unos han creado pymes o emprendimientos en paralelo con sus carreras laborales. En total, un cuarto de los diputados de LLA, 25 sobre 91, y un tercio de los senadores, siete sobre 21, tienen empresas, incluidos los que se dedican a la producción agropecuaria o al menos saca provecho de ella por compañías de su familia. Es decir que del total de 112 legisladores nacionales, 32 son empresarios.

No hay ningún problema con que haya empresarios metidos en política, como los hay sindicalistas. Quintar diría que se pagó el Tesla con la suya, no con dinero amasado en la función pública. Los debates giran en torno a si consiguieron su fortuna pagando todos los impuestos, sin sobornar funcionarios y respetando los derechos de sus empleados y el medio ambiente. También en cómo accedieron a ser candidatos: si se compraban las candidaturas en LLA, como denunció en 2023 quien entonces se alejaba del partido, Carlos Maslatón, o si los aportes que debería haber sido en blanco de US$5.000 a 50.000 eran para financiar sólo las propias postulaciones, fin que esgrimió Javier Milei en esa oportunidad. Por último, la duda es si la población al elegir a este tipo de representantes escogió personas que defenderán intereses particulares o el bien común.

“El riesgo de incorporar con tanta preeminencia a tantas personas que provienen del mundo empresarial a la función pública tiene que ver con los riesgos de captura de la decisión pública, o sea, darle una excesiva preeminencia a los intereses y a la visión del mundo que tiene una fracción para el conjunto y hacer perder de vista la defensa del interés general por sobre el interés particular”, señala Ana Castellani, socióloga e investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet). “Las cuestiones de lobby, que son tan habituales, se introyectan en el funcionamiento del organismo y eso es lo que hay que contrarrestar”, opina Castellani.

En el caso de las campañas de LLA, diversas fuentes que participaron de esos procesos cuentan que, por un lado, en 2023 la fuerza política apenas naciente buscaba personas que aportaran dinero y sellos partidarios para participar, pero admitían que la recaudación estaba centralizada en torno de la figura de Karina Milei, quien sería después secretaria general de la Presidencia. En 2025 ya no necesitaban más alianzas con otros partidos porque habían constituido LLA al nivel nacional, pero siguieron necesitando de fondos y además querían deliberadamente armar las listas de candidatos con lo que ellos llaman “emprendedores”, modelos de éxito para la ideología libertaria.

El caso de Quintar llamó la atención. Êl defendió su actuar con el argumento de que llevaba adelante una batalla cultural para que ser rico dejara de ser algo malo para la sociedad. Con sus clínicas de la empresa Servicios Sociales de Salud ha hecho fortuna, con pacientes particulares pero también de obras sociales, es decir, con los aportes de los empleadores y trabajadores a la Seguridad Social. Sus empleados más de una vez han protestado por los salarios que cobran.

Veamos aquí los negocios particulares que tienen cada uno de los diputados de LLA:

Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada, fue presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) y tienen las empresas Bornoroni, Bornoroni Hermanos y Somos Energía en Córdoba. Es uno de los varios diputados estacioneros. Tener estaciones de servicio en algunas localidades del interior convierte a su dueño en uno de los vecinos más afortunados.

Martín Menen, el rioja que preside la Cámara de Diputados, cuenta con Libertad Uno, de construcción para el sector privado; 22% de la firma Mr. Daniel Vancsik SA, que gira en torno de ese golfista; la mayorista de alimentos Insulow, la financiera Mimada, TR Nutrition de suplementos nutricionales, GEN Tech Argentina de alimentos para deportistas.

María Belén Avico, cordobesa, tiene la firma Cultivate La Buena Vida, que elabora tés.

Atilio Basualdo, estacionero de Formosa.

Beltrán Benedit, ingeniero agrónomo, pequeño productor agropecuario y el ex director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.

Alberto Benegas Lynch, economista bonaerense, pero con acciones heredadas de Finca Luracatao, de 180.000 hectáreas en Salta, incluidas reservas mineras.

Ricardo Chiconi, enólogo sanjuanino, tiene 33% de la bodega Rili y 50% de la firma de asesoramiento Sensa.

Facundo Correa Llano, mendocino, cuenta con 95% de Forwards Desarrollos Inmobiliarios, 60% de la firma de servicios personales Force SRL, 21% de los comercios de Boedo Center y 50% de la consultora informática Sankalpa.

Nicolás Emma, porteño, que se define como empresario del mundo financiero.

Carlos García, chaqueño, productor agropecuario con un comercio de ramos generales e insumos para el campo.

Álvaro García, bonaerense, dueño del 100% de la Asociación Civil Golf Club Nordelta SA, 36% de la firma inmobiliaria Shrimp House y del 100% del Fideicomiso Hotel de Bahía Grande Intercontinental Nordelta.

Alfredo Gonzales, jujeño, que supuestamente le pidió a Quintar que retirara la Tesla del estacionamiento del Congreso. Fue presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Jujuy, tiene su local propio con la firma Palpetrol, además de lavadero de autos y los viñedos de Amanecer Andino.

Maura Gruber, misionera, cuenta con acciones en la empresa familiar Gruber Hermanos, con negocios en las industrias maderera y yerbatera. Se autodefine en redes como productora y emprendedora.

Diego Hartfield, el misionero que jugó en las grandes ligas del tenis, se dedicó después a ofrecer asesoría financieras y llegó a tener 220 clientes.

Franco Morchio, entrerriano, cría ganado.

Luis Picat, ex presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, cuenta con el frigorífico Qualita y la firma La Quimera, de cría de ganado porcino y cultivo de soja, maíz y trigo.

Verónica Razzini, santafesina, fue fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, contra los piquetes sindicales de camioneros. Cuenta con acciones en Razzini Industrial, Razzini Materiales de la construcción y Hormigones Ricci. Una de sus empresas entró el año pasado en concurso preventivo por la caída de la construcción. Además cuenta con inversiones en varios fideicomisos con negocios hoteleres e inmobiliarios: Icon Center Rosario , Ícaro y Liquet.

Karen Reichardt, la ex modelo bonaerense tiene Amores Perros, un pet fashion shop, de vestimenta y accesorios para mascotas.

Gonzalo Roca, cordobés, accionista de Símbolo SA, con la que administra una estación de servicio en Traslasierras. Fue tesorero la Federación de Expendedores de Combustibles (FECAC).

Aníbal Tortoriello, rionegrino, dueño de la empresa Tortoriello, de transporte de garrafas.

César Treffinger, chubutense, con Proyectos Trebel de publicidad, la financiera Soluciones El Trébol y la de seguros Marstani.

Lorena Villaverde, rionegrina, fue noticias por su pasado con condena por narcotráfico en EE UU, pero se presenta como empresaria inmobiliaria con el Fideicomiso Santa Catalina y la sociedad Management Patagonika.

Gino Visconti, riojano, tiene Cuotas SRL y dos cafés de especialidad.

Carlos Zapata, salteño, dejó hace tiempo su empresa de quesos artesanales en manos de su esposa para hacer carrera política. Es productor agropecuario.

En el Senado, estos son los libertarios y empresarios:

Carmen Álvarez Rivero, cordobesa, fue fundadora y directora comercial de Senior Consulting, que asesora a empresas en competitividad. Cuenta con acciones en la inmobiliaria Capdel, la hotelera Quinto Centenario e Inversora Las Peñas, de edificios residenciales.

Ivanna Arrascaeta, sanjuanina, ha acompañado a su esposo en sus negocios en la Clínica Aconcagua, servicios de mantenimiento de edificios y supermercados y otra compañía de organización de eventos artísticos y deportivos.

Ezequiel Atauche, jujeño, con negocios inmobiliarios, mineros y en farmacias.Tiene las empresas Malibú de producción de cereales, las farmacias Siuffi, la Bloquera del Norte, el Kiosco de Carne y una pyme de materiales de la construcción.

Joaquín Benegas Lynch, hermano de Alberto, es senador por Entre Ríos, con la firma Glocal Terra asesora a productores agropecuarios y además cuenta con acciones de Finca Luracatao, de Salta.

Pablo Cervi, neuquino, sus manzanas y peras Cervi son sinónimo de calidad, una de las más importantes empresas frutícolas del Alto Valle del Río Negro.

Enzo Fullone, rionegrino, tiene una constructora y campos.

Bruno Olivera Lucero, sanjuanino, dueño de una franquicia de gimnasios en su provincia.

Francisco Paoltroni, productor agropecuario formoseño, con 1.600 hectáreas, tiene las sociedades Ganaderos de Formosa, Los Angelitos, El Divisadero, todas de ganadería, y Agroindustria de Formosa, esta última es de venta de semillas y granos.

AR/MG