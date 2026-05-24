Indulto, reglas de juego y la reunión que no será: la interna peronista a un año de la detención de Cristina

Cristina Fernández de Kirchner no quiere escuchar nada sobre mudarse a Santa Cruz o una quinta en el conurbano. El mes que viene se cumple un año desde que está presa en su departamento de Constitución y, pese al restrictivo régimen de visitas al que la Justicia la tiene sometida, insiste en establecerse en el centro político del país. Son pocos los dirigentes que la pueden ir a ver en persona –algunos muy cercanos no se reúnen desde que la Corte Suprema ratificó su condena–, pero Máximo Kirchner y su círculo chico la mantienen al tanto de todo lo que sucede. A la distancia, desde un exilio penitenciario, CFK se sienta sobre una base del 30% de los votos y alienta el clamor por su liberación.

En el cristinismo empezó a hablarse de indulto. Una novedad. La ex presidenta siempre fue tajante en su negativa a recibir un indulto presidencial, así se lo advirtió a Alberto Fernández, incluso, en los tiempos del Frente de Todos. CFK quiere que se deje constancia de su inocencia y de las irregularidades del proceso judicial que la condenaron a 6 años de prisión y la inhabilitaron para ocupar cargos públicos. Un indulto, en cambio, implicaría admitir su culpabilidad. Por eso, desde que la llevaron detenida a San José 1111, la expresidenta priorizó encarar una estrategia internacional: ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y litigar ahí su inocencia.

La agenda “Cristina Libre” sigue activa, en el país y en el exterior. El próximo 20 de junio, el kirchnerismo organizará un “banderazo” en Parque Lezama con motivo del Día de la Bandera y del primer aniversario de la confirmación de la prisión domiciliaria de la expresidenta. “No hay democracia con Cristina proscripta”, repite Oscar Parrilli, el ex secretario de la Presidencia de CFK que, en la última reunión del Consejo del PJ, no solo afirmó que la democracia era “trucha”, sino que “el candidato del año que viene es trucho porque ella va a estar proscripta”. Un mensaje a Axel Kicillof.

En las últimas semanas, sin embargo, una conversación comenzó a abrirse al interior del cristinismo. Trucho o no, el candidato o candidata del peronismo de 2027 tendría la obligación de “trabajar para crear las condiciones de un indulto”. Este viraje se explica, por un lado, por las duras condiciones de la detención de CFK, quien solo puede ver tres personas por día, dos días a la semana y durante no más de dos horas. Una situación que, según un pedido de acceso a la información pública que hicieron Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade desde el Consejo de la Magistratura, sólo comparte el 1,76% del total de detenidos con prisión domiciliaria de la Argentina.

Según este mismo informe, CFK cuenta con menos permisos de salida que el 99,14% de los condenados por narcotráfico o el 84,4% de los condenados por delitos de lesa humanidad. La expresidenta solo puede salir de su casa por temas médicos –para visitar a su hijo Máximo, quien fue internado hace un par de semanas, hubiese tenido que pedir un permiso especial–, y desde su entorno cuestionan: “¿Los narcos y los genocidas pueden ir a la Iglesia y Cristina no? Es irrisorio e irracional”.

El otro motivo es estratégico. El indulto a CFK, insisten algunos dirigentes cristinistas, es una condición necesaria para comenzar un eventual gobierno desde un lugar de fortaleza política. Un mensaje a la Justicia. “El primer gesto de autoridad del próximo presidente va a ser generar las condiciones para el indulto y enfrentarse al Joder Judicial. Preguntale a Adorni, si no. Tenés que ser inteligente porque si no no te van a dejar gobernar”, advierte un dirigente de La Cámpora muy cercano a la expresidenta.

Con CFK presa, advierten en el cristinismo, ningún presidente peronista puede sentirse seguro de que lo dejarán gobernar con tranquilidad.

El problema es el día después. Aún ganando las elecciones, Cristina advierte que costará mucho volver a construir el entramado productivo y de consumo que arrasó la gestión libertaria. No será fácil, demandará muchos años y, además, tendrá la dificultad agregada de tener que lidiar con un despótico cronograma de pagos al FMI. Y todo con una Justicia hostil, que el kirchnerismo nunca pudo –nunca supo– aggiornar.

“El candidato va a tener que tener coraje, además de medir bien. Porque quien asuma va a tener que enfrentarse a la Justicia y al Círculo Rojo, ¿vos crees que Axel tiene ese coraje?”, se pregunta, retóricamente, una importante dirigenta peronista cercana a la expresidenta.

La respuesta es clara –no cree que Kicillof pueda tener el “coraje”–, pero la clave es el silencio posterior. ¿Hay alguien que tenga el coraje? “No”, admite, reconociendo así la base de la debilidad de Cristina de cara a la negociación de 2027: la expresidenta no tiene un candidato propio.

Teléfono descompuesto

Una cosa es segura: Cristina elegirá una figura para competirle a Kicillof en 2027 y esa figura no será Sergio Uñac, por más que el ex gobernador presuma que tiene la bendición de la expresidenta. El nombre aún no está definido. Podría ser una fórmula integrada por “Wado” de Pedro y el ex gobernador santiagueño, Gerardo Zamora. O un revival de Sergio Massa, que aguarda expectante a que el dedo de CFK lo señale y lo bendiga con la legitimidad que necesita para conseguir su revancha.

Otra cosa es segura: Kicillof no llamará a Cristina para reunirse en la brevedad. Todas las semanas hay intentos de acercamiento. Dirigentes bonaerenses que, pese a la guerra fría, funcionan como vasos comunicantes entre ambos espacios. Gabriel Katopodis, Federico Otermín, Mariano Cascallares y Mariel Fernández hacen de intermediarios y sostienen, junto a un reducido grupo de intendentes, la unidad atada con alambres del peronismo bonaerense. Pero casi ninguno cree que vaya a ser posible reunir a Kicillof y CFK este año.

La Cámpora responsabiliza a Kicillof, pero Kicillof desconfía de quienes dicen querer reunirlos después de un año sin verse las caras. El gobernador bonaerense está furioso y observa que, detrás de todos los cuestionamientos ante su supuesta falta de firmeza o de empatía ante la situación judicial de Cristina, se esconde otra estrategia más de La Cámpora para deslegitimar su candidatura. Como sucedió la semana pasada en un teatro en La Plata, cuando durante un acto de formación política, un grupo de militantes de La Cámpora de Quilmes interrumpió la exposición de Kicillof para exigirle que se pronunciara sobre la libertad de Cristina.

Lo que para algunos es un gesto de debilidad –La Cámpora, por más que lo intente, no logra mancillar la imagen del gobernador–, para Kicillof fue una afrenta más. Un capítulo más en la larga historia de fuego amigo que comenzó, para el gobernador, cuando en un acto de Máximo en Atlanta la militancia empezó a cantar contra la consigna de Kicillof sobre “componer nuevas canciones”. “Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden. Y si querés otra canción, vení, te presto la mía”, le cantaron y, desde entonces, la interna fratricida entre La Cámpora y el hijo político de CFK llegó a un punto de no retorno.

“Está convencido de que está durmiendo con el enemigo”, grafica un funcionario kicillofista, aludiendo a la tensa relación con La Cámpora en el Gabinete y la Legislatura bonaerense. Cada vez es más difícil ponerse de acuerdo y, aunque nadie planea oficializar la ruptura, el quiebre es un hecho y no tiene vuelta atrás. Solo queda, advierten en La Plata, fijar reglas de juego básicas que permitan ordenar la interna y llevarla a buen puerto. Es decir, una candidatura de unidad.

¿Cuáles son estas reglas de juego para el kicillofismo? Una PASO nacional para dirimir candidaturas nacionales. Y una PASO provincial, para dirimir quién competirá para suceder a Kicillof en la Provincia de Buenos Aires. El gobernador no quiere saber nada de una lógica transaccional, y eso es lo que está generando, en parte, la irritación de La Cámpora.

“¿Sabés por qué no hay reunión? Porque Cristina le va a pedir a Axel algo que Axel no está dispuesto a dar: la vicepresidencia o la gobernación. O ambos. Y Axel no está dispuesto a dárselo”, suspira, agotado, un funcionario bonaerense.

MCM/MG